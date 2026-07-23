Don Antero Ugalde arremete en contra de su hija Ana Bárbara como madre. “Era buena madre… era”

Don Antero Ugalde rompió el silencio y decidió hablar en exclusiva frente a las cámaras de Venga la Alegría sobre diferentes polémicas en las que se ha visto envuelta él y su familia. Cuando el reportero le preguntó sobre la polémica que atraviesa su hija Ana Bárbara con sus hijos, don Antero de inmediato afirmó que antes “era buena madre”, pero que ya no lo es más.

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¿Cuál es la polémica en torno a su maternidad en la que se ve envuelta Ana Bárbara?

Hace unos meses, la actriz y cantante Ana Bárbara se vio envuelta en una polémica luego de que se le señalara por pedir a sus hijos que se fueran de su casa para que su pareja sentimental, Ángel Muñoz, pudiera regresar. Su hermano Francisco Ugalde reveló en una entrevista que “ella los corrió porque prefirió que regresara el hombre. Esa es la verdad de las cosas”.

"¡Está poseída!”, Ana Bárbara es criticada fuerte por su padre por su labor de madre

Incluso los propios hijos de Ana Bárbara relataron que no irse de la casa de la cantante no fue del todo su decisión. Incluso llegaron a circular audios y mensajes que evidenciaban cómo la Ánfel hacía comentarios negativos de los hijos de la cantante, así como discusiones relacionadas con un posible divorcio.

¿Qué dijo don Antero de Ana Bárbara?

Durante la entrevista con Venga la Alegría, don Antero Ugalde rompió el silencio y habló sobre la maternidad de su hija. Sin tapujos, de inmediato afirmó: “Era buena madre… Después de eso a los hijos los desechó”. El patriarca de los Ugalde afirma que ella “está poseída” y debería hacerse una limpia.

¿Qué dijo don Antero Ugaldo de sus nietos?

El padre de Ana Bárbara afirmó que, si sus nietos van a visitarlo, sin duda, él los recibe. Pero reafirmó que a ella no la quiere ni ver: “Que ni se le ocurra”.