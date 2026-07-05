No tires los collares de perro: 3 ideas para reutilizarlos de forma fácil y económica

Es posible que tengas collares de perro, accesorios que ya no tienen una apariencia nueva; aunque puedes desecharlos rápidamente de tu casa, también tienes la posibilidad de mejorar su aspecto o de darles un segundo uso.

Caminos de la Vida | Programa 5 Julio 2026

Para que no lo deseches, te explicaremos 3 ideas que puedes usar para reutilizarlos de forma fácil y económica, así que toma apuntes de todo lo que debes hacer.

¿Qué se puede hacer con un collar de perro viejo?

Tal vez no lo parezca, pero hay muchas formas de aprovechar los collares de perros, logrando reutilizarlos de diversas maneras. Para que no dejes pasar la oportunidad, te detallaremos 3 ideas de una forma fácil y económica; te van a sorprender:

Un cuello de camisa para tu mascota: Corta el cuello de una camisa vieja; procura que sea del tamaño de tu mascota. De donde se hizo el recorte, lo cosemos para evitar que los hilos se salgan. Puedes adherir la prenda por dentro del collar con ayuda de pegamento textil. Cada vez que salgas de casa, podrás colocarle la correa fácilmente.

Pulsera para recordarlos: Si falleció tu mascota, sigue recordando su presencia; solamente recorta el accesorio para que quede al tamaño de tu muñeca.

Organizadores de cables: Si tienes miles de cables por todos lados, aprovecha el collar con broches de plástico, junta todos tus cables y enróllalos con ayuda del accesorio.

¿Cómo usar el collar de mi perro en una foto?

Otra gran manualidad que puedes hacer con los collares de perros es tomar una fotografía de tu mascota, imprimirla en un cuadro y hacerle unos orificios al nivel del cuello; así podrás colgar el aditamento a él, va a parecer que lo está usando. Una gran alternativa para cuando alguna mascota muere y queremos seguir recordando su presencia.

Con todas las ideas de reutilizarlos, aprovecha cada una de ellas; son técnicas fáciles y económicas de hacer, así que escoge tus opciones favoritas para que puedas realizar algunas de las manualidades que te compartimos.