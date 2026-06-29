Qué hacer con los cajones viejos: cómo reutilizarlos para crear estanterías originales

Los cajones de madera suelen terminar olvidados en una bodega, el patio o incluso en la basura cuando los muebles se renuevan. Sin embargo, aunque el paso del tiempo haya desgastado su color o apariencia, todavía pueden convertirse en piezas útiles y decorativas para distintos espacios del hogar.

Cada vez más personas optan por reutilizar objetos antiguos en lugar de desecharlos, ya que esta práctica permite ahorrar dinero, reducir desperdicios y crear muebles con un estilo único. Los muebles de madera son uno de los materiales más versátiles para este tipo de proyectos, pues pueden transformarse fácilmente en elementos funcionales para cualquier habitación.

Aquí tienes las opciones más innovadoras para darles una segunda oportunidad a tus cajones de madera

1. Una mesa auxiliar con mucho estilo: Si tienes dos cajones del mismo tamaño, puedes convertirlos en una práctica mesa para colocar junto al sofá o la cama. Solo necesitas unirlos, pintar o barnizar la superficie y agregar patas de madera o metal. El resultado será un mueble original que aportará personalidad a cualquier rincón de la casa.

Si tienes dos cajones del mismo tamaño, puedes convertirlos en una práctica mesa para colocar junto al sofá o la cama. Solo necesitas unirlos, pintar o barnizar la superficie y agregar patas de madera o metal. El resultado será un mueble original que aportará personalidad a cualquier rincón de la casa. 2. Estantes para aprovechar las paredes: Otra excelente alternativa es utilizar los cajones como repisas. Después de limpiarlos y darles el acabado que prefieras, puedes fijarlos a la pared para exhibir libros, plantas, fotografías o pequeños adornos. Además de ser funcionales, ayudan a decorar sin ocupar espacio en el suelo.

Otra excelente alternativa es utilizar los cajones como repisas. Después de limpiarlos y darles el acabado que prefieras, puedes fijarlos a la pared para exhibir libros, plantas, fotografías o pequeños adornos. Además de ser funcionales, ayudan a decorar sin ocupar espacio en el suelo. 3. Base decorativa para flores y regalos: Los cajones también pueden funcionar como contenedores decorativos para arreglos florales, centros de mesa o regalos especiales. Gracias a su diseño sencillo, es posible personalizarlos con pintura, telas, listones o cualquier detalle que combine con la decoración del lugar.

Qué hacer con los cajones viejos: cómo reutilizarlos para crear estanterías originales|Pinterest

4. Organizadores para distintos espacios: Una forma muy práctica de reutilizarlos es convertirlos en pequeños organizadores. Puedes colocarlos en el recibidor, la oficina, el dormitorio o incluso en el baño para guardar objetos de uso diario. Si lo deseas, también puedes agregar ruedas, patas o ganchos para adaptarlos a tus necesidades.

Cómo limpiar un cajón de madera antes de reutilizarlo

Antes de comenzar cualquier proyecto, es importante limpiar bien la madera para eliminar polvo, manchas y residuos acumulados. Una opción sencilla consiste en pasar un paño húmedo y luego secar completamente la superficie.

Qué hacer con los cajones viejos: cómo reutilizarlos para crear estanterías originales|Pinterest

Si la madera luce opaca, también puedes aplicar una mezcla casera elaborada con un poco de aceite vegetal y bicarbonato de sodio. Déjala actuar unos minutos y después retírala con un trapo limpio. Esto ayudará a mejorar su apariencia y prepararla para cualquier transformación.

Con un poco de creatividad, esos cajones que parecían haber cumplido su ciclo pueden convertirse en muebles y accesorios útiles que aporten estilo, organización y un toque personal a tu hogar.