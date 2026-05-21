Las rupturas sentimentales rara vez ocurren de un día para otro. En la mayoría de los casos, el distanciamiento entre pareja comienza con pequeños cambios en la rutina diaria, casi imperceptibles. Si bien estas señales pueden pasar desapercibidas en un inicio, hay comportamientos que no deben ser ignorados, pues estos pueden advertirte sobre una desconexión emocional antes de que la separación sea definitiva. A continuación, te compartimos 3 señales de que tu pareja se está alejando de ti sin decírtelo, según la psicología.

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Presta atención: estas son 3 señales de que tu pareja se está alejando de ti, según la psicología

De acuerdo con el Dr. Mark Travers, psicólogo estadounidense por la Universidad de Cornell y la Universidad de Colorado Boulder, el patrón más común en cualquier ruptura amorosa es la disminución de las microinteracciones cotidianas que alguna vez sostuvieron el vínculo. Cuando esta infraestructura se debilita - por más pequeña e insignificante que parezca - toda la relación siente su impacto. Bajo esta línea, estas son tres cosas que las parejas DEJAN de hacer cuando comienzan a alejarse de ti sin decírtelo.

1. Ya no hay curiosidad por el otro

Al inicio de la relación, todo es asombro y curiosidad. Te intriga saber todo sobre la otra persona. No obstante, cuando el interés termina, la curiosidad se esfuma de manera silenciosa.

2. Ya no se buscan

Cuando las personas se sienten plenas en su relación, son más abiertas a la comunicación. No importa qué tan insignificante sea la noticia, siempre querrás compartirla con esa persona especial. Sin embargo, cuando no encuentras la respuesta esperada en esta persona, los intentos por conectar poco a poco desaparecen, hasta que dejan de buscarse.

3. Ya no se reparan las pequeñas rupturas

La capacidad de una pareja para resolver desacuerdos o malentendidos hace que una relación avance y funcione. Sin embargo, cuando ya no hay interés alguno por resolver esas “pequeñas rupturas”, la relación cambia. Recuerda, las acciones valen más que mil palabras.

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¿Cómo mejorar la conexión emocional con tu pareja, según la psicología?

Según explica el Dr. Mark Travers, existen ciertas acciones para mejorar la conexión emocional con tu pareja, si sientes que la relación se está estancando. El experto recomienda hacer preguntas abiertas sobre metas, conflictos o experiencias emocionales actuales; así como mantener la curiosidad sobre nuevos intereses, perspectivas y prioridades.