Los beneficios de tener un árbol de jade en la habitación

La naturaleza es muy bondadosa con los seres humanos. Y es que entre las especies vegetales que nos ofrece, algunas de ellas se destacan por sus beneficios para la salud o porque son consideradas como amuletos de energía positiva, como es el caso del árbol de jade.

El Feng Shui es una de las creencias que destaca las bondades del árbol de jade. Esta filosofía china considera a esta planta como un gran imán para el dinero y la prosperidad por lo que aconseja incluirla como elemento decorativo en los hogares.

¿Qué es un árbol de jade?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México señala que el árbol de jade “es una planta suculenta originaria de África del Sur. Tiene ramas gruesas y hojas carnosas de color verde jade y produce pequeñas flores blancas o rosadas desde finales del otoño hasta el invierno”.

Más allá de su origen, en las últimas décadas el árbol de jade ha logrado llegar a diferentes rincones del mundo e instalarse como un elemento decorativo y de renovación de energías en algunas creencias. Esta especie gana terreno y sus beneficios en cuanto a la salud suman un motivo más para tenerla en casa.

¿Qué beneficios ofrece el árbol de jade?

Desde el punto de vista del Feng Shui, el árbol de jade es una excelente especie para atraer energías positivas relacionadas con el dinero y la prosperidad. Sin embargo, desde el punto de vista de la salud se le destacan otras bondades, sobre todos si se la ubica dentro de la habitación donde dormimos.

Especies como el árbol de jade son ideales para purificar el aire de nuestro dormitorio. Esto se debe a que esta planta absorbe dióxido de carbono y otros contaminantes presentes en el ambiente, según expertos de la Universidad de Reading (Reino Unido). Además, esta planta ayuda a mejorar el aroma de este espacio de nuestro hogar por lo que, teniendo en cuenta además que no requiere cuidados intensivos, es una excelente opción para decorar nuestro lugar de descanso.