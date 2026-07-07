Especialistas dan a conocer la manera correcta de usar vinagre en el pelo

Sin dudas, uno de los elementos de cocina más utilizados en el cuidado del cabello es el vinagre. Su uso se debe a que aporta beneficios como brillo, elimina residuos de productos y contribuye al equilibrio del cuero cabelludo. Ante esto es que los especialistas como dermatólogos y peluqueros han recomendado tener cuidado para no dañar tu melena.

Es por esto que te vamos a contar todos los recaudos que debes tener en cuenta para no terminar con consecuencias que después deberás hacer tratar con especialistas. Toma nota y no dejes nada al azar.

¿Cómo se debe utilizar el vinagre en el pelo?

Los especialistas recomiendan que se debe tener cuidado debido a que el vinagre tiene alta acidez. Si lo aplicas directamente a tu cuero cabelludo o si lo estás utilizando muy frecuentemente, es probable que aparezca irritación, resequedad o se puede alterar el equilibrio de la piel. Ante esto es que recomiendan diluirlo con agua antes de aplicarlo, en lo posible que sea una parte de vinagre por dos de agua.

Por otro lado, ten en cuenta que no todos los vinagres son iguales. El vinagre blanco es más ácido por lo que se recomienda para cabellos grasos o con acumulación de productos. El vinagre de manzana contiene un pH que se asemeja al del cuero cabelludo está destinado a melenas secas, dañadas o rizadas.

En cuanto al uso, se recomienda que sea después del lavado habitual, deja actuar unos cinco minutos y luego enjuaga con abundante agua. En el caso de que quieras limpiar profundamente o buscas eliminar la caspa puedes dejarlo entre 15 y 30 minutos. Recuerda que siempre diluido.

Por último, debes tener en cuenta que el vinagre es un complemento, pero no sustituye un tratamiento con especialistas dermatólogos. Si tienes problemas que no se solucionan en casa como caspa, irritación o caída del cabello, debes recurrir a un profesional.