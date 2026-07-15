Estos son todos los sobrevivientes confirmados hasta el momento para Survivor México La Reliquia en Llamas.

Survivor México La Reliquia en Llamas contará con el regreso de "Warrior" en la conducción y un elenco integrado por 16 nuevos sobrevivientes , con la particularidad de que ninguno de ellos ha competido previamente en las playas del reality… ¿pero cuántos han sido confirmados de forma oficial hasta ahora y cómo quedó la lista? ¡Entérate!

¿Cuántos sobrevivientes han sido confirmados hasta hoy para Survivor México La Reliquia en Llamas?

El 11 de julio se dieron a conocer a los primeros 4 sobrevivientes que se internarán en las playas de Survivor, mientras que el 12 se revelaron 8 nombres más que, sin duda, causaron furor entre los fanáticos de lo extremo.

La lista COMPLETA OFICIAL de los sobrevivientes revelados hasta ahora es la siguiente:

Viviann Baeza

Shada Hernández

Sahit Sosa

Julio Camejo

Rey Grupero

Anahí Izali

Abel Robles

Tzasna Carrasco

Aurélie Garzonio

Javier Márquez

Azalia “La Negra”

Bobby Larios

Como ves, son 12 los sobrevivientes confirmados de forma oficial para la temporada 2026 de Survivor México hasta este 15 de julio, ¡mantente atento a las redes sociales del reality para enterarte antes que nadie de todas las novedades, sobre todo porque falta revelar cuatro nombres!

¿Qué premio hay para el ganador de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Como Carlos Guerrero "Warrior" nos comentó en una reciente entrevista exclusiva, todo está listo para el arranque de Survivor México La Reliquia en Llamas, que en esta ocasión optó por renovar sus competencias con la participación de 16 NUEVOS sobrevivientes que nunca antes han competido en las playas de Survivor.

Las pruebas y dinámicas serán muy duras, pero la recompensa que obtendrá el sobreviviente ganador: de acuerdo con la producción, el premio final para el campeón de la temporada 2026 será de... ¡DOS MILLONES DE PESOS! , una cifra que sin duda suena bastante atractiva.

¿Cuándo y dónde ver el estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas?

¡No te pierdas el estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas! Podrás verlo totalmente GRATIS a través de la señal de Azteca UNO el próximo lunes 20 de julio del 2026 a las 06:30 de la tarde en punto.