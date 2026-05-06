El color para baño que sale de lo común y se vuelve tendencia en 2026

Si estás pensando en renovar el baño, los especialistas en diseño aseguran que el color rosa en sus distintas tonalidades es uno de los tonos protagonistas de 2026. Desde rosados empolvados hasta versiones terracota, nude o palo de rosa, esta paleta aporta sofisticación y sensación de calma que rompe con los colores tradicionales.

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Durante los últimos meses, estudios de arquitectura, diseñadores de interiores y marcas especializadas en revestimientos han mostrado una clara inclinación hacia tonos cálidos e inspirados en la naturaleza. Dezeen y Apartment Therapy han señalado que los rosas desaturados y orgánicos están muy presentes en baños, tocadores y espacios de bienestar durante este 2026.

¿Por qué el rosa se convierte en el color tendencia para baños en 2026?

El rosa dejó de ser un color asociado exclusivamente a estilos románticos para convertirse en una herramienta de diseño contemporáneo. Los tonos rosados conectan con la búsqueda de espacios emocionalmente reconfortantes, una de las grandes prioridades del diseño actual.



Rosa empolvado: aporta calma visual, luminosidad y elegancia sin sobrecargar el espacio. Es ideal para baños pequeños porque refleja bien la luz natural.

aporta calma visual, luminosidad y elegancia sin sobrecargar el espacio. Es ideal para baños pequeños porque refleja bien la luz natural. Rosa terracota: añade calidez y una conexión con materiales naturales como barro, madera o piedra. Perfecto para baños con estilo mediterráneo o artesanal.

añade calidez y una conexión con materiales naturales como barro, madera o piedra. Perfecto para baños con estilo mediterráneo o artesanal. Rosa nude: genera una sensación de sofisticación discreta y combina fácilmente con acabados modernos.

genera una sensación de sofisticación discreta y combina fácilmente con acabados modernos. Rosa palo o malva suave: crea ambientes relajantes, cercanos al concepto spa.

¿Cómo combinar el color rosa en el baño según diseñadores de interiores?

Uno de los grandes atractivos de esta tendencia es su versatilidad con otros materiales y acabados:



Con grifería dorada o latón cepillado: un baño elegante y contemporáneo. Con madera natural: una estética cálida y orgánica, ideal para baños relajantes.

un baño elegante y contemporáneo. una estética cálida y orgánica, ideal para baños relajantes. Con mármol o piedra clara: una propuesta refinada y atemporal.

una propuesta refinada y atemporal. Con negro mate: contraste moderno y con mucha personalidad.

También puede incorporarse sin grandes remodelaciones:

Pintando una pared de acento

Usando toallas y textiles rosados

Incorporando accesorios o cerámicas decorativas

Sumando espejos con marcos en tonos cobre o rosé

El portal de arquitectura Dezeen ha señalado que los colores cálidos y suaves están reemplazando a los tonos fríos en espacios íntimos del hogar. Por su parte, Apartment Therapy destaca que los baños en rosa generan una sensación visual más acogedora y menos clínica.

Sofisticado, cálido y mucho más versátil de lo que muchos imaginan, esta tendencia promete transformar uno de los espacios más cotidianos del hogar en un ambiente con diseño, personalidad y bienestar.