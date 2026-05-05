La cortina del baño es la mejor solución para evitar que el agua de la ducha se esparza por todo el cuarto, pero este tipo de objetos no es muy aesthetic. Por ello, traemos para ti 4 opciones para reemplazar el tubo por soluciones más minimalistas y elegantes. Estas son las 6 opciones para sustituir las repisas por soluciones más limpias.

El tubo es una pieza fundamental para la cortina de baño, ya que junto con la argolla hacen un tipo de riel, para que el pedazo de tela o plástico se desplace de un lado hacia el otro. Este tipo de artículo lo puedes encontrar en el mercado de diferentes materiales y precios. Estas son las 6 ideas para reemplazar el espejo tradicional por diseños modernos.

Las opciones para reemplazar el tubo de la cortina del baño

1. Mampara: Si lo que deseas es reemplazar por completo el tubo de la cortina del baño, lo ideal es instalar una mampara; es decir, una pared de vidrio y así evitar que el agua de la ducha salpique el resto del cuarto.

4 opciones para reemplazar el tubo de la cortina del baño por soluciones más minimalistas y elegantes|Pinterest

2. Estilo japonés: Esta idea está inspirada en la cultura asiática, ya que en lugar de la cortina tradicional puedes instalar paneles, que se abrirán tipo acordeón o solo se deslizarán de un lado a otro. Es un diseño muy minimalista y diferente al resto.

4 opciones para reemplazar el tubo de la cortina del baño por soluciones más minimalistas y elegantes|Pinterest

3. Riel oculto: Es un sistema que queda oculto en medio del plafón. Es muy utilizado en los hoteles, ya que su diseño es muy elegante, por lo que es muy utilizado en diseño de interiores modernos.

4 opciones para reemplazar el tubo de la cortina del baño por soluciones más minimalistas y elegantes|Pinterest

4. Ducha abierta: Otra de las opciones que eliminará por completo el tubo de la cortina es tener una ducha abierta, al estilo spa y natural. Lo que se debe tomar en cuenta es que para tener un espacio así se requiere de un buen drenaje, para que el agua no se estanque y forme grandes charcos en el baño.