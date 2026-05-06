VIDEO: Alexis Ayala reaparece con Cinthia Aparicio después de anunciar su divorcio; ¿todo fue real?

El pasado martes 05 de mayo el reconocido actor, director y productor de ascendencia estadounidense, Alexis Ayala, compartió en sus historias de instagram un video dónde se encontraba con su ex pareja Cinthia Aparicio. Estas imágenes le han dado la vuelta al internet ya que hace algunos días el actor confirmó su divorcio.

Alexis Ayala comparte video a lado de su ex pareja Cinthia Aparicio

En el video que el actor compartió en redes sociales se observa que ambos se encuentran en un camerino, por lo que las imágenes podrían revelar que ambos serán parte de algún proyecto aunque Alexis no especifico de qué se trata y tampoco dió más detalles. El video está acompañado por la canción "Workin' Day and Night" de Michael Jackson, misma que habla sobre el arduo esfuerzo por hacer un gran trabajo constantemente, lo que tendría sentido si la ex pareja se encuentra trabajando. En la historia compartida en instagram se puede ver a Alexis con una actitud positiva y muy sonriente mientras que Cinthia voltea a la cámara y sonríe. Posteriormente el actor compartió un video posando en el espejo de un baño y una frase que decía “El equilibrio perfecto entre una mente bella y un corazón bueno” así como fotografías de él.

Respecto a Cinthia, la reconocida actriz compartió en sus redes sociales una fotografía de ella arreglándose el pelo y escribió las palabras “Isable Mandujano” con el emoji de una claqueta, lo que podría interpretarse como el próximo personaje al que le daría vida en algún proyecto, aunque no reveló de cuál se trataría.

¿Por qué se van a divorciar Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?

Hasta el momento ninguno de ellos ha revelado las causas exactas que originaron su ruptura luego de casi tres años de matrimonio. Sin embargo, la experta en temas relacionados al espectáculo, “Reina Venenosa”, compartió recientemente que la pareja comenzó a tener problemas financieros, hecho que les hizo tener que vender su casa. Esta información hasta el momento no ha sido confirmada por la ex pareja.

Por su parte, en la información que Alexis Ayala compartió con una revista de sociedad y estilo de vida, mencionó que quién tomó la decisión de separarse fue Cinthia. Por su parte el actor ha revelado que cuenta con el apoyo de su familia, que busca seguir trabajando y que no se cierra a ninguna oportunidad relacionada al amor en el futuro.