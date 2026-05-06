Caso Carolina Flores: su suegra se habría sometido a un cambio físico para no ser detenida

Todavía se estaba definiendo la extradición de Erika María "N" la mujer que fue detenida por ser la principal sospechosa de haber asesinado a la ex reina de belleza Carolina Flores. Cuadras de cola por un trabajo todavía siguen saliendo detalles sobre este caso que ha conmocionado al país.

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Lo último que se ha conocido es que la principal sospechosa del asesinato se habría sometido un cambio de imagen para poder pasar desapercibida y no ser identificada con facilidad, según la información brindada por Ana María Alvarado. Recordemos que en la Interpol intervino para poder dar con el paradero de esta mujer.

¿La suegra de Carolina Flores cambió su apariencia?

Ana María Alvarado dijo:" quedé en abril averiguarles en qué va el caso. Ya se sabe que fue la señora, está el video, la evidencia, la prueba. Ya se sabe que está en Venezuela, se sabe ahora de estas cartas. Se cambió el color de cabello porque lo tenía negro y ahora lo trae rubio".

También mencionó que desde la Fiscalía de la Ciudad de México han formalizado la solicitud para una extradición, pero se tiene que seguir con un proceso legal para ello.

"Por el momento, Erika no puede salir de Venezuela, ni ser liberada, salvo por una resolución judicial extraordinaria", dijo Alvarado. Este proceso de extradición puede durar desde semanas hasta meses.

Estoy en shock con el caso de la mujer que mató a la esposa de su hijo porque ella se lo “robó”.



Sucedió en México hace días. La víctima se llamaba Carolina Flores, quien vivía con su esposo, Alejandro Sánchez, y su pequeño bebé de 8 meses.



Al parecer, la suegra de la muchacha… pic.twitter.com/lZPm4T20og — Luciana (@LucyPN) April 23, 2026

Por otro lado, sigue llamando la atención el accionar de Alejandro, esposo de Carolina Flores, quien se puso a grabar videos sobre cómo alimentar a su bebé en lugar de ir a denunciar el crimen que había cometido su madre.

Reyna Gómez, mamá de Carolina, dijo, "El niño tiene un problema, le diagnosticaron un problemita de manos, pies, oral y sensorial, entonces no agarraba nada más que el pecho de mi hija y ya estaban dándole terapias con una esponjita, entonces de eso es que grabó los videos".

La mamá de Carolina también mencionó que entre su hija y su suegra había problemas que fueron acrecentando cuando la ex reina de belleza pidió a su familia que no hicieran visitas cuando naciera el bebé ya que quería pasar tiempo con su propia familia.

También se conoció que Erika criticaba la crianza de Carolina Flores y le ponía las quejas a su hijo por medio de mensajes de texto. La mujer insultaba a la ex reina de belleza por lo que eso llevó a que Flores decidiera mudarse a la Ciudad de México y no quería que su suegra fuera a visitarla.