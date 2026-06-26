El Chef Herrera presume la vajilla de MasterChef 24/7 y revela por qué el emplatado es tan importante

Tener un buen sazón no siempre es suficiente para avanzar en una competencia como la de MasterChef 24/7, pues los participantes tienen que dominar técnicas de preparación y emplatado para entregar platillos dignos de los restaurantes más prestigiodos del mundo. Es por esto que los jueces siempre están reiterando que es fundamental que la presentación sea igual de buena que el sabor y las vajillas no pueden olvidarse para este propósito.

Para muestra, el recorrido que dio el Chef Herrera por la alacena de la cocina más famosa de México, donde compartió algunos de los platos que están disponibles para servir diferentes presentaciones y adaptarlas así a los conceptos que se están buscando. De acuerdo con lo que se observa en las imágenes, tienen a la mano diseños planos, extendidos, ondos, bowls; de cerámica o de plástico; con diseños miniamlistas o un poco atrevidos; de colores neutros y en tonos llamativos.

Por lo que recomendó que todos aquellos que quieran aprender un poco sobre el arte de cocinar como expertos, tienen que hacerse también de una vajilla completa y poco a poco ir integrando nuevos modelos según las necesidades. " El emplatado es muy importante y para eso hay que tener una vajilla surtida. El tema aquí es saber qué platos son los adecuados para las recetas que se elaboran", explicó el Chef Herrera de MasterChef 24/7.

El tip infalible del Chef Herrera para elegir los platillos correctos en cada preparación

Además de insistir en que el sabor, la técnica y la presentación son los parámetros principales que califican en cada prueba, el irreverente juez de MasterChef 24/7 mencionó que hay veces que la vista tiene una importancia casi igual a la de un buen sabor. Esto ya que todo tendría como propósito una estética que debe respetarse para que sea atractivo ante los comensales, en un nivel muy similar al empeño que ponen en los platillos.

"Tienen una vajilla muy surtida. Hay de todo y para todo. Ya el problema es que sí aprovechen esos platos y entiendan que hay una estética, porque el plato es muy importante y puede serlo casi tanto como la calidad de sus preparaciones", concluyó el Chef Herrera de MasterChef 24/7, que junto a Poncho Cadena y Zahie Téllez se encargan de evaluar a los cocineros y son muy exigentes para dar una buena calificación.