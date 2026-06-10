Agranda tu mirada con esta técnica de maquillaje

El maquillaje es un gran aliado a la hora de querer cambiar ciertos aspectos de nuestro rostro. Si el objetivo que buscas es agrandar la mirada pues el delineado es una gran herramienta.

La técnica en cuestión recibe el nombre de delineado invisible que también es conocido como tightlining. El mismo define la raíz de las pestañas rellenando la línea de agua superior y logra dar un efecto de mayor densidad en la zona. Es muy recomendado para los ojos chicos y para obtener un acabado natural.

¿Cómo hacer esta técnica de maquillaje?

El delineado invisible es una técnica que consiste en colocar el pigmento den la línea de agua superior, es decir entre la raíz de las pestañas. De esta manera se crea un efecto de pestañas más tupidas. Los espacios vacíos se tapan para generar continuidad visual entre pestañas y párpado por lo que se produce mayor intensidad.

Para poder llevarlo a cabo tienes que empezar a limpiar bien la línea de agua superior para evitar que haya irritaciones y que el producto se adhiera. Vas a mirar hacia abajo y con trazos cortos vas a depositar el pigmento en pequeños toques. Lo importante es rellenar entre las pestañas, no trazar una línea continua. Usa un lápiz cremoso o un delineador de punta fina.

Pon a prueba esta técnica.|Canva

Lo siguiente es en la esquina externa realizar una colita discreta para levantar la mirada, pero que no quede como tipo cat eye. En el caso de que quieras más intensidad vas a repasar con movimientos suaves hasta alcanzar el tono deseado. Puedes optar por plumín o brocha para mayor precisión, el objetivo es naturalidad y no contraste pronunciado.

Por otro lado, no utilices colores oscuros porque achiquen la mirada. Puedes remplazarlo por un lápiz claro abajo. Utiliza fórmulas cremosas si tienes ojos sensibles y, si quieres volumen extra, aplica pestañas postizas individuales en la esquina externa y repasa con máscara solo en superiores.