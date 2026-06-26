Consigue esta planta y colócala en tu cuarto para purificar el aire

Es muy practicado el comprar o conseguir plantas para colocarlas dentro de la casa con fines estéticos. Sin embargo, hay algunas especies específicas que ayudan con la purificación del aire y que por lo tanto son ideales para algunos espacios dentro del hogar como las habitaciones. Por ello se recomienda la Palmera China, planta que trae múltiples beneficios cuando se coloca en tu cuarto.

¿Por qué la Palmera China es una planta ideal para colocarse en tu cuarto?

Al final del día, las plantas son elementos naturales que permiten espacios armónicos en cuanto a los estético, aunque incluso la salud se podría ver beneficiada. Por eso se indica que la calidad del aire en las habitaciones podría ser altamente beneficiada por esta planta. La Palmera China cuenta con una correcta producción de oxígeno durante el día, mientras que en la noche consumen este mismo elemento... pero en pequeñas cantidades.

El plus de esta planta por encima de otras, es que filtra sustancias presentes en el ambiente para mejorar la calidad del aire. Estas sustancias “nocivas” pueden ser el amoníaco, el benceno, el xileno y el formaldehído, mismas que están asociadas con problemas respiratorios en las mucosas, pulmones y bronquios.

Mientras que en el ámbito de decoración, la Palmera China brinda una sensación de elegancia. Se adapta muy bien en baños o en dormitorios, donde aporta un toque de frescura y confort. Además, en consejos prácticos, es una buena opción para los que inician en el cuidado de plantas, pues no requiere de mucha agua y sus cuidados no son exagerados.

@mijardinfacilenlacasa Rhapis excelsa, La palma china que armoniza y purifica el hogar. La Rhapis excelsa, conocida como palma china, es una de las plantas más valoradas para interiores por su belleza discreta, resistencia y energía positiva. ¿Por qué elegir Rhapis excelsa? - Luz: Sombra o luz indirecta - Riego: Moderado (deja secar la capa superior del sustrato) - Uso: Ideal para salas, dormitorios y oficinas Nivel de cuidado: Fácil, perfecta para principiantes y adultos mayores Beneficios destacados - Purifica el aire de forma natural - Equilibra la energía (Qi) según el Feng Shui - Aporta sensación de calma y bienestar - No tiene espinas ni hojas agresivas En el Feng Shui La palma china simboliza protección, vitalidad y estabilidad emocional. Colocarla cerca de una ventana o en la sala ayuda a activar el Qi sin alterarlo. Consejo práctico Limpia sus hojas con un paño húmedo una vez por semana para que respire mejor y mantenga su energía viva. ¿Ya tienes una palma china en casa? Cuéntanos en qué espacio la colocarías. #RhapisExcelsa #PalmaChina #PlantasDeInterior #FengShuiNatural #EnergíaPositiva #PlantasQueCuidan ♬ sonido original - Mi Jardin Fácil en la Casa

¿Cuáles son los cuidados que se deben dar a la planta llamada Palmer China?

Aunque ya se especificó que no es delicada, evidentemente requiere su dosis esencial de cuidados. La clave está en moderar el riego, pues al ser una planta de interiores, se tarda más en evaporar. Por esa razón se recomienda que se vuelva a regar cuando el sustrato esté prácticamente seco. Tan fácil como meter el dedo en la tierra para saber si sigue húmedo, situación que provocaría que te esperes unos días más antes de echarle agua.

Y como consejos finales, evita encharcar la tierra cuando riegues, esto para evitar hongos y cuidar las raíces. Parte clave de estos aspectos es dejar que el exceso drene perfectamente, por lo que debes contar con una maceta que cumpla con esta característica.