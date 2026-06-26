uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Qué hacer con los cubiertos antiguos, son un tesoro: cómo reutilizarlos para crear adornos originales

Dale una nueva oportunidad a esos tenedores y cucharas olvidados con estas ideas sencillas. El resultado te sorprenderá mucho más de lo que imaginas.

Qué hacer con los cubiertos antiguos, son un tesoro: cómo reutilizarlos para crear adornos originales
Cubiertos antiguos|Canva

Escrito por: Melannie Alba | DR

Es muy común que los cubiertos de metal que se quedan sin juego o muestran señales de desgaste terminen olvidadas en un cajón o directamente en la basura. Sin embargo, antes de deshacerte de ellos, vale la pena saber que pueden transformarse en objetos decorativos y funcionales para el hogar. Gracias a su resistencia y a que son fáciles de moldear, es posible convertirlas en proyectos DIY originales sin invertir mucho dinero ni necesitar herramientas complicadas. Estas son algunas opciones creativas.

Mira estas 3 opciones para darles una segunda oportunidad a tus cubiertos de metal antiguos.

Reutilizar también es una forma de decorar y en el caso de las cucharas, cuchillos y tenedores de metal, basta un poco de creatividad para convertir un utensilio que parecía inservible en un accesorio práctico y decorativo que dará un toque especial a cualquier espacio.

  • 1. Crea un perchero artesanal para llaves o accesorios.

Una de las formas más prácticas de reutilizar cucharas antiguas es convertirlas en ganchos decorativos. Solo necesitas doblar el mango hasta darle una ligera curvatura y fijarlo sobre una tabla de madera o directamente en la pared.

Perchero
Qué hacer con los cubiertos antiguos, son un tesoro: cómo reutilizarlos para crear adornos originales|Pinterest

Este tipo de perchero es perfecto para colocar en la entrada de la casa, donde podrás colgar llaves, bolsos, correas para mascotas o prendas ligeras. Además de ser útil, aporta un toque rústico y diferente a la decoración.

  • 2. Haz un llamador de viento para el jardín o el balcón.

Si te gustan los detalles decorativos para exteriores, varias cucharas y tenedores de metal pueden convertirse en un llamador de viento muy original. Solo debes colgarlas de un aro metálico, una rama o una base de madera utilizando hilo resistente o pequeñas cadenas.

Colgante
Qué hacer con los cubiertos antiguos, son un tesoro: cómo reutilizarlos para crear adornos originales|Pinterest

Cuando el viento las mueve, producen un sonido suave y agradable que aporta un ambiente relajante. También puedes combinar cucharas de distintos tamaños para crear un diseño más llamativo.

  • 3. Convierte una cuchara en un portavelas decorativo.

Otra opción sencilla es utilizar la parte cóncava de la cuchara como base para una vela pequeña. Doblando el mango y fijándolo sobre una superficie de madera o metal, obtendrás un portavelas diferente que puede decorar una mesa, un estante o incluso una pared.

Porta velas
Qué hacer con los cubiertos antiguos, son un tesoro: cómo reutilizarlos para crear adornos originales|Pinterest

Es una idea ideal para quienes buscan añadir un detalle artesanal y crear un ambiente cálido con una iluminación tenue.

Tags relacionados
Hogar Tendencias Manualidades

Galerías y Notas Azteca UNO

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo