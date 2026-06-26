Es muy común que los cubiertos de metal que se quedan sin juego o muestran señales de desgaste terminen olvidadas en un cajón o directamente en la basura. Sin embargo, antes de deshacerte de ellos, vale la pena saber que pueden transformarse en objetos decorativos y funcionales para el hogar. Gracias a su resistencia y a que son fáciles de moldear, es posible convertirlas en proyectos DIY originales sin invertir mucho dinero ni necesitar herramientas complicadas. Estas son algunas opciones creativas.

Mira estas 3 opciones para darles una segunda oportunidad a tus cubiertos de metal antiguos.

Reutilizar también es una forma de decorar y en el caso de las cucharas, cuchillos y tenedores de metal, basta un poco de creatividad para convertir un utensilio que parecía inservible en un accesorio práctico y decorativo que dará un toque especial a cualquier espacio.

1. Crea un perchero artesanal para llaves o accesorios.

Una de las formas más prácticas de reutilizar cucharas antiguas es convertirlas en ganchos decorativos. Solo necesitas doblar el mango hasta darle una ligera curvatura y fijarlo sobre una tabla de madera o directamente en la pared.

Qué hacer con los cubiertos antiguos, son un tesoro: cómo reutilizarlos para crear adornos originales|Pinterest

Este tipo de perchero es perfecto para colocar en la entrada de la casa, donde podrás colgar llaves, bolsos, correas para mascotas o prendas ligeras. Además de ser útil, aporta un toque rústico y diferente a la decoración.



2. Haz un llamador de viento para el jardín o el balcón.

Si te gustan los detalles decorativos para exteriores, varias cucharas y tenedores de metal pueden convertirse en un llamador de viento muy original. Solo debes colgarlas de un aro metálico, una rama o una base de madera utilizando hilo resistente o pequeñas cadenas.

Qué hacer con los cubiertos antiguos, son un tesoro: cómo reutilizarlos para crear adornos originales|Pinterest

Cuando el viento las mueve, producen un sonido suave y agradable que aporta un ambiente relajante. También puedes combinar cucharas de distintos tamaños para crear un diseño más llamativo.



3. Convierte una cuchara en un portavelas decorativo.

Otra opción sencilla es utilizar la parte cóncava de la cuchara como base para una vela pequeña. Doblando el mango y fijándolo sobre una superficie de madera o metal, obtendrás un portavelas diferente que puede decorar una mesa, un estante o incluso una pared.

Qué hacer con los cubiertos antiguos, son un tesoro: cómo reutilizarlos para crear adornos originales|Pinterest

Es una idea ideal para quienes buscan añadir un detalle artesanal y crear un ambiente cálido con una iluminación tenue.