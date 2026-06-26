Tragedia en la televisión: Muere famoso participante de reality show al ser atropellado por un barco

Luto en el mundo de la televisión. Muere Mats Grotenbreg tras ser víctima de un terrible accidente en Países Bajos. El famoso participante de reality show y exfutbolista perdió la vida a los 28 años, luego de ser atropellado por un barco mientras nadaba. Los hechos sucedieron el pasado jueves, 25 de junio, en el lago Mookerplas, en la provincia de Limburgo.

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¿Cómo fue el accidente en el que murió Mats Grotenbreg?

De acuerdo con diversos reportes internacionales, Mats se encontraba nadando en el lago Mookerplas cuando fue atropellado por un barco. Según confirmó el Departamento de Policía de Limburgo, la estrella de televisión perdió la vida casi al instante debido al fuerte impacto que recibió, por lo que el equipo de emergencia no pudo hacer nada para salvarlo. Hasta ahora, solo una persona ha sido detenida como la principal sospechosa de atropellar a la celebridad. No obstante, la investigación para esclarecer los hechos sigue en curso, por lo que no queda más que esperar a cualquier novedad.

¿Quién era Mats Grotenbreg? Así fue su trayectoria como futbolista y participante de reality show

Mats Grotenbreg ganó fama a nivel internacional gracias a su participación en diversos realities de televisión, como “The Bachelorette” y “FBoy Island”. Aunado a su paso por la pantalla chica, la reconocida estrella de TV también cuenta con una importante trayectoria en la industria del deporte. Grotenbreg se desempeñó como futbolista en Países Bajos, donde jugaba principalmente como defensa central. De hecho, en 2023, fue la personalidad de telerrealidad quien marcó el gol decisivo contra el Ajax en la copa neerlandesa, llenando de alegría a su afición.

Entre las personalidades que se han pronunciado en redes sociales para darle un último adiós, se encuentra Gerrit-Jan Barten, su antiguo entrenador en el Jonge Kracht de Huissen. Sin duda, su muerte representa una gran pérdida para la industria del entretenimiento y el deporte.

Descanse en paz, Mats Grotenbreg.