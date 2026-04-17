Estos son los colores que debes tener en casa para la abundancia

Desde hace muchísimo tiempo el Feng Shui, se ha dedicado a guiar a las personas a poder disponer sus espacios de manera que la energía fluya de la mejor manera. El entorno físico tiene una gran influencia sobre el flujo del chi y los colores aquí juegan un gran papel.

Cada color tiene su frecuencia por lo que puede contribuir a bloquear o potenciar áreas de tu vida como la salud, las relaciones, la creatividad y prosperidad. Si quieres abundancia estos son los colores que debes tener en tu hogar.

¿Cuáles son los colores que debes tener en casa?

Existe la teoría de los cinco elementos, madera, fuego, tierra, metal y agua, que se asocia con una paleta cromática. Si lo que quieres es atraer abundancia pues tienes que elegir a tres de ellos. Estos tonos son:

Verde: este es un color que se asocia al crecimiento y la vitalidad. Está vinculado con la madera, representando la expansión, nuevos comienzos y abundancia. Incorpora por medio de plantas, almohadones o una pared. La planta de jade, conocida como "el árbol del dinero", combina a la perfección el simbolismo con la energía del elemento.

Dorado y amarillo: aquí tenemos un color que simboliza la riqueza concretada, el lujo y la realeza. Su energía convoca al poder y la prosperidad. Utiliza marcos dorados, accesorios metálicos o detalles en amarillo ocre en la sala o el estudio funcionan como activadores efectivos del chi abundante.

Un marco dorado es una buena opción.|Canva

Rojo: este es el color de la suerte y la activación energética. Es fuego en estado puro, representa la fortuna, la pasión y la activación del chi. Debes utilizarlo moderadamente como en una puerta principal, un mantel o detalles decorativos. Es un imán para la buena suerte y prosperidad. Si hay exceso pues se genera inquietud.

El verde debe concentrarse en el área sureste, directamente asociada al dinero y las posesiones materiales. El dorado y el amarillo son más versátiles: funcionan en el centro del hogar, en el noroeste y en el oeste, vinculados respectivamente a la salud, los mentores y la creatividad. Por último, el rojo tiene que ser colocado en el sector sur.