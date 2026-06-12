“Necesitas enfocarte": La novia de Pablo le envía un mensaje al cocinero de MasterChef 24/7

Marianela Rodríguez es una modelo, atleta y locutora de radio mexicana, quien en los últimos días a tomado relevancia en Masterchef 24/7 por ser la novia de Pablo, el cocinero originario de Guatemala. Luego de las especulaciones acerca de la relación del concursante chapino con Daniela Parra, la joven le mandó un mensaje a su pareja: "Necesitas enfocarte", precisó.

Desde el Mundo de MasterChef 24/7, Pablo le envió un mensaje a su novia por su cuarto aniversario|Instagram @marianela_rodriguez

El mensaje a Pablo, el cocinero guatemalteco de MasterChef 24/7

La originaria de La Paz, Baja California Sur, aisistió al programa de TV Azteca, Venga la Alegría, desde donde le envío un mensaje a su novio: "Pablo, si llegas a ver este mensaje, necesito que de verdad te enfoques. Tienes un país que te está apoyando, tienes una novia que está ahí apoyándote al cien. Necesito que dejes de perder tu enfoque porque tú vas a llegar lejos si te lo propones".

La joven añadió: "Tú cocinas, tú sabes hacer las cosas, pero no estás confiando en ti. Necesitas confiar en ti mismo y dejarte de cosas, dejarte de shows, dejarte de todo y enfocarte porque créeme que vas a llegar lejos si te lo propones".

Acerca de que opina sobre la amistad entre un hombre y una mujer, Marianela comentó: "Claro que puede haber amistad entre hombres y mujeres siempre y cuando se respete esa línea y no se crucen límites que la pareja pone. Todas las parejas tenemos nuestros acuerdos y creo que si se rompen esos acuerdos ahí está cruzando la línea de la amistad".

¿Qué mas dijo Marianela, la novia de Pablo de MasterChef México 2026?

La novia de Pablo, en entrevista con los conductores del programa matutino, indicó que lo que más le ha dolido de la situación que está viviendo son ciertas atenciones que, en su opinión, no corresponden a una simple amistad. "Son cosas que considero inapropiadas dentro del contexto de nuestra relación. Además, ha hablado sobre aspectos de nuestra vida en pareja que considero muy personales".

Marianela Rodríguez agregó que antes de que Pablo entrara a MasterChef 24/7 sí hablaron sobre lo que podría ocurrir dentro del reality. "Le dije que podía hacer prácticamente cualquier cosa dentro del programa: discutir, equivocarse, incluso protagonizar momentos caóticos. Lo único que le pedí fue evitar cualquier situación que pudiera generar un shippeo porque sabía que eso sí me lastimaría y me incomodaría".

"No creo que lo haya hecho con mala intención ni a propósito, pero sí me siento incómoda con lo que ha ocurrido", sentenció.

La novia del cocinero de MasterChef México 2026 destacó que una vez que Pablo salga del reality de cocina espera poder platicar con él: "Tenemos que hablar de todo lo que ha pasado, poner las cosas sobre la mesa y escuchar ambas versiones. Sé que el encierro y la convivencia constante afectan emocionalmente, porque yo misma lo viví. Por eso no puedo decir qué ocurrirá con nuestra relación hasta que tengamos esa conversación".

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