Estos son los colores que no deben faltar en tu pedicura

Las uñas de los pies han sido siempre dejadas en un segundo plano y no se le ha dado la importancia necesaria. Con la llegada de la primavera tus pies empiezan a lucirse por lo que es importante que le prestes atención.

Si quieres que tus pies luzcan de la mejor manera pues te vamos a contar sobre los colores que no te pueden faltar. Toma nota y elige aquel que mejor vaya contigo.

¿Cuáles son los mejores colores de pedicura?

Uno de los primeros colores que debes tener en cuenta es el butter yellow que es de los favoritos. Es suave, cremoso y luminoso, a su vez aporta un toque diferente sin ser estridente, ideal para quienes buscan escapar de los neutros tradicionales, pero sin arriesgar mucho.

Luego nos encontramos con el tono cherry que brinda profundidad y elegancia. Este es un rojo oscuro que brinda sofisticación, es perfecto para las personas que buscan una estética más clásica, pero con un gran carácter.

Por otro lado, tenemos el rosa viejo que es un comodín infalible. Es un tono romántico que no deja de ser moderno, es ideal para usar en el día a día como también en ocasiones especiales. Así vas a poder lograr un equilibrio entre delicadeza y estilo.

Los tonos nude se van reinventando constantemente para darnos versiones más cálidas y envolventes. No son aburridos, pueden adaptarse a distintos tonos de piel y es ideal para tener un look pulido y minimalista.

Por último, tenemos el tono verde oliva que es ideal para conectarte directamente con la naturaleza. Es un color sofisticado y versátil por lo que se posiciona como lo ideal para buscar algo diferente, pero con mucha elegancia.

Estos son los colores que más se utilizarán en esta primavera porque brindan elegancia y sofisticación, es por esto que no te pueden faltar. Es importante que mantengas tus uñas bien cuidadas para que tu look sea totalmente hermoso.