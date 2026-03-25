Estos son los colores de la suerte, según el Feng Shui

Cuando comienza un nuevo ciclo es importante renovar las energías y todo debe comenzar por la casa. De acuerdo con el Feng Shui, hay una paleta de colores que ayuda darte fuerza y constancia para superar los desafíos.

Para esta temporada los tonos representan cualidades que solemos perder por el cansancio de la rutina. La clave estará en transformar nuestros espacios en refugios equilibrados para recibir nuevos proyectos.

¿Cuáles son los colores de la suerte?

El poder del color negro

Aunque muchas veces se lo asocia con la oscuridad, el negro es uno de los grandes protagonistas para el año. Para el Feng Shui, representa elegancia, misterio y, sobre todo, equilibrio. Es un color que nos invita a mirar correctamente para encontrar la calma en medio del caos.

Para aplicarlo sin que absorba la luz del ambiente, lo ideal es usarlo en una pared de acento, en un sofá o en objetos decorativos como macetas y lámparas, aportando firmeza y protección al hogar.

El azul como destacado

Este color está directamente relacionado con el movimiento y la fluidez. En el plano profesional, su uso estratégico puede ayudar significativamente al desarrollo de la carrera y a dar esa comodidad emocional que tanto buscamos al llegar a casa.

Para potenciar su efecto, lo recomendable es combinarlo con elementos de madera o plantas verdes. De esta manera, se logra que el espacio "respire" y la energía fluya sin estancarse.

El Feng Shui marca la importancia de los colores.|Pexels

El blanco brinda claridad mental

El blanco pertenece al elemento metal, este color aporta el enfoque necesario para reiniciar hábitos o metas que quedaron pendientes. Funciona como un "lienzo limpio" que permite que la energía se renueve constantemente sin enfriar el ambiente.