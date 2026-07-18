Combate el calor con este delicioso helado casero de cereza y yogur

Uno de los alimentos más consumidos a la hora de enfrentar el verano es el helado. Pues este nos permite experimentar una gran cantidad de sabores que refrescan en los días de altas temperaturas.

Si eres amante de lo natural y casero pues tenemos una receta ideal para poder preparar un delicioso helado saludable. Para esta creación necesitarás de cerezas y yogur.

¿Cómo preparar un delicioso helado casero?

Esta receta es muy fácil ya que para poder prepararla tienes que triturar cerezas frescas y mezclarlas con yogur natural y nata. Como resultado obtendrás una textura cremosa y suave. Para lograrlo solo necesitas del congelador y tendrás tu postre.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 4 horas y 30 minutos (incluye congelación).

Preparación activa: 30 minutos.

Congelado: 4 horas.

Ingredientes



400 g de cerezas frescas, deshuesadas

250 g de yogur natural (puede ser griego)

200 ml de nata para montar (35 % MG)

100 g de azúcar

1 cucharada de zumo de limón

1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)

Este helado es saludable.|Canva

Procedimiento

El primero paso es poder lavar y deshuesar las cerezas. Puedes guardar algunas para decorar si deseas.

Vas a tritura las cerezas con el azúcar y el zumo de limón hasta obtener un puré.

Monta la nata bien fría hasta que esté firme.

El siguiente paso es mezclar el puré de cerezas con el yogur y la vainilla. Incorpora la nata montada suavemente, con movimientos envolventes.

Vierte la mezcla en un recipiente apto para congelador.

Una vez que la mezcla esté lista vas a llevar al congelador y debes remover cada 30 minutos durante las primeras 2 horas con el objetivo de romper los cristales de hielo y conseguir un helado cremoso.

Deja congelar al menos 2 horas más antes de servir. Saca el helado 10 minutos antes de consumir para que sea fácil de servir.

Esta mezcla te rendirá entre 6 y 8 bolas de helado para disfrutar con amigos o familia.