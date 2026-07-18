El tip de la Chef Zahie Téllez de MasterChef 24/7 para aprovechar las naranjas antes de que se echen a perder

Un buen cocinero no solamente sabe hacer recetas deliciosas, sino que también debe tener la capacidad de conocer los ingredientes para aprovecharlos al máximo y evitar los desperdicios, que en cocinas profesionales como la de MasterChef 24/7 se conoce como "merma". Y uno de los ingredientes que a menudo se echan a perder porque quedan arrumbados son las naranjas, que la Chef Zahie Téllez sabe muy bien cómo transformar para que no terminen en la basura.

Se trata de un sencillo tip para hacer una deliciosa sal casera de naranja y que está lista en menos de 10 minutos. De acuerdo con el tutorial que la experta compartió en su cuenta oficial de TikTok, se requieren de al menos tres piezas que estén empezando a endurecerse y la parte estrella es la cáscara; mientras que con la pulpa se puede hacer una rica agua refrescante.

"Las naranjas viejas ya no tienen casi jugo porque se van deshidratando. Hay que quitar la cáscara con toda la paciencia del mundo. Las ponemos en un plato y nos vamos a ir al microondas más o menos por un minuto y las vamos a estar moviendo hasta que ya se deshidrató la cáscara. Tienen que quedar crujientes y ya lo único que voy a hacer es agregarlas a la licuadora y poner sal de grano", explicó, mostrando cuál es la textura deseada de las cáscaras de naranja para esta preparación de sal casera.

#SaldeNaranja #RecetasFáciles ♬ original sound - Zahie Tellez @zahietellez Sal de naranja 🍊 un giro diferente para tus preparaciones ¿Qué necesito? * Naranjas * Sal de grano Receta escrita: * Cortar la cáscara de naranja y deshidratar en el microondas, calentando 1 minuto a la vez y moviéndolas entre cada intervalo. Repetir hasta que estén completamente secas; dejar enfriar. * En la licuadora, colocar las cáscaras deshidratadas junto con la sal de grano y licuar hasta integrar. * Conservar en un recipiente hermético o refractario. Cuéntame con qué otro cítrico se te antoja 🍊🍋🍋‍🟩 #ZahieTéllez

¿Con qué se puede usar la sal de naranja que preparó la Chef Zahie Téllez? El secreto para una receta estilo MasterChef 24/7

Una vez que pasó los ingredientes por la licuadora y se obtuvo una consistencia fina, la receta de la sal de naranja hecha por la Chef Zahie Téllez de MasterChef 24/7 estará completa. En cuanto a sus usos, es posible usarla tanto para condimentar como para hacer unos ricos cocteles.

"Y listo, así de sencillo. Esta sal de naranja les va a encantar porque la pueden usar con lo que quieran. Si tienen mandarina, limón o cualquier cítrico, les queda bien rica", finalizó, reiterando que igual es una oportunidad de usar otras herramientas de la cocina, como el horno tradicional, el horno eléctrico o hasta las freidoras de aire que el Chef Diego Niño apenas les enseñó a los participantes a usar.