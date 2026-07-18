5 colores cálidos que destacarán tus manos en este verano

La manicura nos permite poder experimentar con los colores por lo que este verano nos lleva a inclinarnos por los tonos cálidos. Esto no es solo aplicable para tus manos sino también para tus pies.

Estas tonalidades son sofisticadas y hermosas. Además, son tonos versátiles que combinan con cualquier outfit y lucen perfectas en cualquier mujer, sea cual sea su edad o estilo.

¿Cuáles son los colores cálidos para el verano?

Cuando decimos colores cálidos nos referimos a tonos que contienen una base amarilla, dorada o anaranjada. Es por esto que los mejores tonos para el verano son:

Las uñas terracota: elegantes y muy sofisticadas

Este es un color cálido, sofisticado y lleno de personalidad que va con todo y trae un toque moderno sin perder su delicadeza. Es una gran opción para tu pedicura también ya que es atemporal y es un clásico con el que te sentirás muy cómoda por su sutileza.

Estas uñas son hermosas.|Pinterest

La tonalidad mandarina es ideal para lucir en manos y pies

Este es un color que resaltará tu bronceado este verano. El tono mandarina es genial para dar a tus outfits un toque que signifique creatividad y alegría. Por eso, deberías incorporarlo en tus estilismos playeros porque será el accesorio perfecto.

El tono coral tendencia esta temporada

Luego nos encontramos con este color que está arrasando en los salones de belleza. Es ideal para utilizar como tonalidad única en uñas lisas, pero también puedes añadirle dibujos, brillo o decoración que aporte un toque extra.

Verde oliva en tus uñas de las manos

Aquí tenemos un color perfecto para cualquier ocasión y con la vibra 'chic' que tanto se usa. Es una gran idea para que tu manicura tenga un toque atrevido pero elegante con el que destacar este verano. Además, será perfecto para combinarlo con sandalias.

Estos colores son hermosos.|Pinterest

Naranja del atardecer de una tarde de verano en tus manos

Por último, nos encontramos con este color cálido que es ideal para llevar en las uñas de las manos y de los pies. Es un tono que también puedes llevar en tu maquillaje diario. Así es que puedes llevarlo en tu colorete como con la sombra de ojos o labial, podrás hacer match con el esmalte de uñas sin que resulte recargado.