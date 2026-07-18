Prepara un delicioso almíbar aromático con cáscaras de mandarina

Las mandarinas son una fruta deliciosa que aporta nutrientes y un sabor único. Sin embargo, su cáscara por lo general es tirada a la basura sin tener en cuenta que puedes darle un increíble uso.

Hay un truco casero que te permitirá obtener un almíbar aromático para utilizarse en la cocina como así también para aromatizar los ambientes de tu casa. Solo deberás hervir las cáscaras con azúcar.

¿Cómo preparar este delicioso almíbar?

La cáscara de la mandarina cuenta con aceites esenciales que se van liberando durante la cocción. Cuando la combinas esto con azúcar pues se obtiene un almíbar de intenso aroma cítrico que puede aprovecharse de diferentes maneras dentro del hogar.

Puedes utilizarla para:



Aromatizar postres como tortas, budines, panqueques o helados.

Dar un toque cítrico a infusiones, cócteles o bebidas frías.

Preparar cáscaras confitadas para decorar recetas.

Perfumar naturalmente la cocina y otros ambientes.

Incorporar el almíbar en algunos limpiadores caseros para ayudar a desengrasar superficies y aportar un aroma fresco.

Cómo preparar las cáscaras de mandarina con azúcar

La elaboración es muy sencilla y requiere pocos ingredientes.

Ingredientes



Cáscaras de 2 o 3 mandarinas.

Agua.

Azúcar.

Opcional: una rama de canela, clavos de olor o una rodaja de limón.

Paso a paso

Lo primero es lavar muy bien las mandarinas antes de retirar la cáscara.

|Foto de Canva en Canva

Luego deberás cortar las cáscaras en tiras o trozos pequeños.

Después vas a colocarlas en una olla con agua y azúcar.

Cocinar a fuego medio hasta que las cáscaras se ablanden y el líquido adquiera consistencia de almíbar.

En el caso de que desees intensificar el aroma, agregar canela, clavo de olor o limón durante la cocción.

Guardar el preparado en un frasco previamente esterilizado y conservarlo en la heladera.

Esta es una increíble idea para poder reducir el desperdicio de los alimentos y también obtener una opción económica para obtener un aromatizante natural.