Así debes aplicar el aceite de coco para combatir las puntas abiertas

Uno de los principales problemas del cabello es tener las puntas abiertas y esto se potencia sobre todo en la época de calor cuando tu melena está más expuesta a los agentes externos. El aceite de coco surge como una alternativa para tratar este problema.

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Si pelo está maltratado pues este elemento funciona como un gran aliado por sus propiedades hidratantes y nutritivas. Cabe destacar que las puntas abiertas no se pueden reparar por completo, pero si el aceite puede disminuir el quiebre y evitar que el daño continúe.

¿Cómo aplicar el aceite de coco?

Para aprovechar las propiedades del aceite de coco pues el primer paso es recortar las puntas abiertas. Como mencionamos una vez que la fibra capilar está dividida no se recupera.

Una vez que hayas realizado estos pasos, haz lo siguiente:

Primero tienes que calentar ligeramente una cucharadita de aceite de coco hasta que tenga una consistencia líquida.

Aplícalo únicamente de medios a puntas, evitando el cuero cabelludo si tu cabello tiende a ser graso.

Luego tienes que masajear suavemente para distribuir el producto de manera uniforme.

Déjalo actuar durante varias horas o, si lo prefieres, toda la noche.

Por último, vas a tener que lavar tu cabello con champú y agua tibia para retirar el exceso de aceite y evitar una sensación grasosa.

Para obtener mejores resultados, utiliza aceite de coco 100% orgánico, virgen y prensado en frío, ya que conserva mejor sus propiedades naturales.

Debes tener en cuenta que las puntas abiertas aparecen luego de que la cutícula se desgasta o se rompe. De esta manera la corteza interna de la fibra capilar, provocando que el cabello se deshilache y se divida en dos o más partes.

Ante esto es que debes cuidarte de la exposición al sol, el uso frecuente de las planchas, secadoras y tenazas, como así también de los tratamientos químicos.