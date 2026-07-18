Puebla te ofrece una hermoso Pueblo Mágico para poder pasar unas vacaciones inolvidables

Las vacaciones son el momento ideal para poder recargar energías para enfrentar lo que queda en el año. Si aun no has decidido un destino para vacacionar pues Puebla tiene una gran opción para ti.

Estamos hablando del Pueblo Mágico conocido como Tlatlauquitepec donde encontrarás oyameles y un aire limpio que te renovará completamente. Además, sus nubes vuelan bajo o se pasean rodeando la cúspide del Cerro Cabezón.

¿Qué atractivos tiene este sitio de Puebla?

El nombre de Tlatlauquitepec proviene de los vocablos nahuas “Tlatlahui” (colorear), “Téptl” (cerro) y “Co” (lugar), por lo que significa “cerro que colorea”. Este pueblo a principios del siglo XVI fue habitado por pequeños grupos olmecas, posteriormente se asentaron grupos toltecas y durante la expansión del imperio azteca, llegaron los Chichimecas para no ser sometidos a Tenochtitlán.

Los principales atractivos del lugar:



Cascada de Puxtla

Centro Vacacional Hueytepec

Cerro Cabezón

Cueva del Tigre

Cueva de Olinteutli

Cultivo de orquídeas

Ex Convento de Santa María de la Asunción

Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús

Manantiales de Xiliaco

Plaza Municipal

Plaza de Armas

Presa La soledad

Ruta Aventura Tepanzol

Santuario del Señor de Huaxtla

Tianguis del domingo

Xiliaco

En cuanto a la gastronomía debes probar:



Tlayoyos rellenos de frijol, alverjón, papa y haba

Pollo y carnes ahumadas

Café

Vinos tradicionales de frutas

Mole ranchero

Dulces típicos

Festividades que no debes perderte:



Señor de Huaxtla, 16 enero. Carreras, danzas, ritos y venta de productos locales. Festival del Cerro Rojo, marzo. Actividades artísticas, culturales, y encuentro de productores. Virgen de la Asunción, 15 agosto. Concurso de la mejor flor; feria, eventos culturales, y venta. Fundación, 11 – 17 septiembre. Verbena, desfile, danzas y música. Feria regional, 13 – 20 septiembre. Expo agrícola, artesanal, comercial, industrial y ganadera . Día de muertos, 1- 2 noviembre. Ofrendas.

Ubicación del lugar

Si deseas llegar al lugar pues debes tener en cuenta que se encuentra a 2 h de Puebla o de Xalapa; 3 h de Pachuca o Tehuacán; 3:15 de Veracruz; y 3:40 h de CDMX.

Este municipio se localiza en la parte noreste del Estado de Puebla. Colinda al Norte con Cuetzalán del Progeso, al Este con Chignautla, Atempan y Yaonáhuac, al Sur con Cuyuaco y al Oeste con Zautla, Zaragoza y Zacapoaxtla.