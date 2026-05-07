Así puedes activar el MODO INVISIBLE en WhatsApp

En la actualidad las personas quieren ver respetada su privacidad a toda costa. Por eso las aplicaciones de mensajería y redes sociales cada vez ofrecen más alternativas para cuidar lo que el cliente pide. En ese sentido, el modo invisible de WhatsApp es una construcción que se puede realizar con algunos ajustes muy particulares. Entérate cómo hacerlo para responder en tus tiempos y formas.

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¿Qué es el modo invisible de WhatsApp?

En sí, este modo no es uno que se puede activar dándole clic a una sola configuración, sino que se construye con varios ajustes a lo que sería la app utilizada de manera normal. Esto permite que puedas consultar estados, leer mensajes y estar dentro de la aplicación sin ser notado el tiempo que tú desees. Por ello aquí están las instrucciones para que ajustes tu WhatsApp como mejor te convenga.

¿Cómo ajustar el modo invisible en WhatsApp?

Desactivar notificación de lectura - Debes ir al menú de Ajustes, Privacidad y aparecerá la opción de Configuraciones de Lectura. Cambias dicha situación y se aclara que solamente en los chats individuales funciona el ajuste… en los grupos se sigue registrando tu leída de mensajes.

Debes ir al menú de Ajustes, Privacidad y aparecerá la opción de Configuraciones de Lectura. Cambias dicha situación y se aclara que solamente en los chats individuales funciona el ajuste… en los grupos se sigue registrando tu leída de mensajes. Silenciar chats - Otra recomendación que sirve para no tener interrupciones es silenciar los chats. El paso a paso indica ir al chat en cuestión. deslizar hacia la izquierda, picarle en el Más, luego das clic en Silenciar y eliges el tiempo de preferencia.

Otra recomendación que sirve para no tener interrupciones es silenciar los chats. El paso a paso indica ir al chat en cuestión. deslizar hacia la izquierda, picarle en el Más, luego das clic en Silenciar y eliges el tiempo de preferencia. Oculta última hora de conexión y el estado en línea - De nueva cuenta te diriges a Ajustes, Privacidad, Última Vez en Línea y seleccionas quiénes pueden ver tu estado de conexión. Puedes elegir que todos, solamente los contactos o nadie.

De nueva cuenta te diriges a Ajustes, Privacidad, Última Vez en Línea y seleccionas quiénes pueden ver tu estado de conexión. Puedes elegir que todos, solamente los contactos o nadie. Limita la visualización de tu foto de perfil - De manera tan sencilla como el resto de los pasos, te diriges a Ajustes, Privacidad, Foto de Perfil e igualmente… seleccionas quiénes tendrán acceso a tu foto de contacto.

Con todos estos pasos, los que prefieren moverse sin rastro durante el día, tienen la posibilidad de concretar un completo y eficiente modo invisible en WhatsApp.