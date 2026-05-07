El motivo por el que los abuelos maternos están más cerca de los nietos, según la psicología

Cada familia es un mundo y puede ser analizada desde diferentes perspectivas. Sin embargo, existen ya estudios que dan cuenta sobre las relaciones internas y cómo algunos vínculos que traspasan las paredes del hogar determinan parte del presente y futuro de las personas.

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Uno de los temas que ha sido analizado por la psicología evolucionista y la sociología familiar es la idea de que los abuelos maternos suelen tener un vínculo más estrecho con sus nietos que los abuelos paternos. Al respecto, los profesionales hacen referencia a patrones que dan cuenta de esa cercanía.

El vínculo con los abuelos maternos

Desde la psicología y la sociología explican que la cercanía de los nietos con los abuelos maternos se explica principalmente por el rol de la madre como gestora de los vínculos familiares. Esto se basa principalmente en la relación de confianza y fluidez emocional que una mujer y sus propios padres tienen, por lo que es ella quien suele recurrir a ellos como primera opción de apoyo para el cuidado y consejo, otorgándoles un acceso más frecuente y temprano a los niños.

“Los estudios muestran que generalmente nos sentimos más cercanos y tenemos más contacto con nuestros parientes maternos en general que con los paternos. La abuela materna es siempre segura de estar relacionada con sus nietos; no hay posibilidad de una ruptura en la cadena genética”, afirma la psicólogo evolucionista Satoshi Kanazawa.

La abuela materna como protagonista

En este punto la abuela materna es la que toma mayor trascendencia, algo que además es apoyado por un estudio realizado con adolescentes en el Reino Unido en el que se descubrió que la abuela materna era calificada como el miembro de la familia más importante fuera del núcleo inmediato (padres y hermanos).

La psicología evolucionista sugiere que la abuela materna tiene la seguridad absoluta de su vínculo biológico con el nieto, algo propuesto en la teoría de la certeza genética que es instintiva y que favorece una mayor inversión de tiempo, energía y recursos en la crianza.

“Tres cuartas partes de las mujeres que entrevisté se sentían más cómodas con sus abuelas maternas que con las paternas. Las abuelas maternas tenían el doble de probabilidades de actuar como 'proveedoras' para las familias de sus hijos adultos, dando un paso adelante en momentos de necesidad”, remarca Victoria Bissell Brown, historiadora y académica.

De todos modos, se trata de patrones que pueden variar según la cercanía geográfica, la personalidad de los abuelos y la calidad de las relaciones previas. Por todo esto, la psicología entiende que el afecto real a menudo trasciende las tendencias biológicas, pero de todos modos posiciona a los abuelos maternos como los que están más cerca de sus nietos.