Famoso conductor de televisión sufre un fuerte accidente en auto

¡Una desgracia más de la televisión! Se ha anunciado que un famoso conductor de televisión sufrió un fuerte accidente en auto; los hechos quedaron filmados y han generado mucho impacto entre los usuarios, en especial mucha preocupación por su estado de salud actual.

Te detallaremos de quién se trata y todo lo que se sabe sobre su estado actual de salud, ya que la reconocida celebridad dio una entrevista para hablar y explicar los hechos que experimentó.

¿Qué pasó con el reconocido presentados?

Jairo Martínez es un reconocido presentador de televisión en Colombia, quien se había destacado por sus múltiples participaciones. Sin embargo, ahora se encuentra en un momento delicado de su vida, ya que sufrió un fuerte accidente en auto.

Todo fue captado por lo que parece una cámara de seguridad, en la que vemos una camioneta que sufre una volcadura; tal fue el accidente que se impactó contra un muro. En el interior se encontraba el famoso conductor de televisión junto a otras dos personas.

Los testigos, al presenciar los hechos, fueron a ayudar a las personas en el interior, quienes presentaron algunas lesiones. Por suerte, aunque el accidente fue muy grande, nadie sufrió heridas muy fuertes y sus vidas se encuentran fuera de peligro.

¿Qué comentó Jairo Martínez?

Ante la noticia, muchos usuarios se preocuparon por la salud del famoso conductor de televisión al sufrir el fuerte accidente en auto. Para calmar al público, Jairo Martínez decidió conceder una entrevista a un medio de comunicación.

Donde explica que una motocicleta fue lo que provocó el accidente, generando que la camioneta girara por varios metros hasta detenerse por el impacto del muro, demostrando que todo quedó en un susto y no hubo daños mayores.

Además de aprovechar el espacio para agradecer a Dios que no tuvieron heridas mayores ninguno de los viajeros en el coche, salieron completamente ilesos; sin embargo, el vehículo fue declarado como pérdida total.