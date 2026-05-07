Sorprende a mamá con ramos inspirados en KPop Demon Hunters: será el regalo perfecto si es toda una huntr/x

El furor por Kpop Demon Hunters no solo llegó a concquistar a los pequeños, las playlist, redes sociales o fiestas con temática, sino también ahora se apodera de la celebración del Día de las Madres. A través de redes se han viralizado la creación de ramos aesthetic con esta temática.

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Si aún no te los imaginas déjanos decirte que estos ramos destacan por tener flores en color pastel, photocards, flores coreanas y detalles inspirados en HUNTRIX o Los Saja Boys con los cuales sorprenderás a mamá con un detalle único, bonito y muy personalizado.

A continuación te dejamos 4 ideas de ramos inspirados en kpop Demon Hunters que puedes hacer en casa con poco presupuesto, ya que solo necesitas papel coreano, flores, listones, accesorios y mucha imaginación.



Ramos con photocards:

Una de las opciones es crear un ramo con flores naturales o hasta artificiales y puedes agregar photocards o imprimir imágenes a color con los personajes de esta serie, después puedes pegarlas en varios palitos y distribuirlas con las flores que pueden ser en tono rosa, moradas, plateadas o hasta azules, después agrega el papel coreano, veras que te queda un ramo super llamativo y muy personalizado. Como tip te dejamos que el secreto para que el ramo destaque más esta en saber envolver el ramo pues a parte del papel puedes agregar pequeños charms de estrellas o corazones, con estos accesorios darás un acabado elegante y aesthetic. Ramos con snacks coreanos:

Otra de las opciones es mezclar flores con snacks coreanos , ideal si a tu mamá le gusta probar frituras internacionales, en esta opción puedes mezclar flores con sobres de ramen, chocolates, bebidas coreanas. Otra opción si no quieres gastar demasiado o se te complica conseguir artículoss coreanos puedes agregar frituras que encuntras en la tiendita. como papas, gomitas, chocolates etc, para darle un toque más personalizado incluye imágenes de la exitosa película con los personajes de los saja boys o de Rumi, Mira y Zoey.

|Pinterest Ramos con peluches y accesorios de K-pop:

Los mini peluches también pueden ser una opción si quieres crear un ramo personalizado y con los personajes de la película, es ideal si quieres que tu mamá tenga de cerca a sus personajes favoritos.

|Pinterest Ramos minimalistas estilo coreno:

Otra tendencia que se ha viralizado en redes sociales son los ramos minimalistas ya que destacan por tener flores, un papel coreano elegante y pequeños detalles inspirados en Kpop Demon Hunters, la clave esta en mantener flores en tonos suaves y decoración sencilla, en esta opción se aplica el "poco es más".

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