3 tácticas de manipulación parental que dañan la autoestima de los hijos, según la psicología

La psicología lleva tiempo analizando las relaciones sociales, dentro y fuera de las familias. El comportamiento de los niños y de sus padres es puesto bajo la lupa constantemente para determinar patrones que permitan explicar ciertas situaciones del presente de los hijos, y también de su futuro.

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Cuando se habla del análisis de las dinámicas familiares, la psicología suele identificar ciertos comportamientos que, aunque a veces son inconscientes, pueden afectar profundamente el desarrollo emocional de los niños. Es por esto que los expertos advierten sobre tácticas de manipulación parental que suelen terminar dañando la autoestima de los hijos.

Padres manipuladores

Cuando los expertos hablan de conductas de manipulación de padres hacia sus hijos, ponen de relieve a tres de ellas que en realidad proyectan las inseguridades de los adultos en los pequeños, y pueden alterar su autoestima. Una de ellas es la invalidación emocional a través del amor condicional que ocurre cuando el afecto, la aceptación y el apoyo se otorgan únicamente si el niño cumple con las expectativas, logros o comportamientos dictados por sus padres.

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Desde la psicología humanista, Carl Rogers fue pionero en identificar este fenómeno y afirmó que “cuando el self (sí mismo) percibe que solo es apreciado por los demás cuando actúa de cierta manera, las condiciones de valía se convierten en parte de su estructura. Empieza a valorarse a sí mismo solo en la medida en que cumple con estas condiciones, lo que le lleva a ignorar o distorsionar sus propias experiencias orgánicas”.

Conductas que destruyen la autoestima

En segundo lugar, la psicología hace referencia a la triangulación emocional, una dinámica relacional donde el progenitor introduce a un hijo para desviar el conflicto, reducir la tensión o buscar apoyo en una disputa con una segunda persona. “El triángulo es la unidad de relación de sistema más pequeña y estable. Un sistema de dos personas es inestable en el sentido de que tiene una baja tolerancia a la tensión y se triangula fácilmente cuando la tensión aumenta”, explicó el psicólogo Murray Bowen.

Finalmente, la tercera táctica de manipulación parental que daña la autoestima de los hijos es el concepto del desplazamiento de expectativas o la proyección de logros. La psicología la pone bajo la lupa porque es cuando los padres depositan sus propios deseos no cumplidos en sus hijos.

La psicóloga Alice Miller analizó cómo la necesidad de logro de los padres se convierte en una carga para el hijo y en este sentido expresó: “El niño tiene una necesidad primaria de ser aceptado tal como es. Cuando los padres desplazan sus propias ambiciones y necesidades de logro hacia el niño, este aprende a actuar para satisfacer esas expectativas, perdiendo el contacto con su verdadero yo para convertirse en el portador de los éxitos que sus padres no alcanzaron”.