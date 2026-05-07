8 consejos para superar una ruptura sentimental, según la psicología

Una ruptura sentimental no es fácil de afrontar debido a que las personas suelen dejar una marca emocional muy dolorosa. Hay casos en los que el dolor se traducen en problemas psicológicos como no poder seguir con la vida o alejarte de los demás.

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Aquí vas a encontrar unos consejos que podrán ayudarte a superar esta situación, pero si ves que tu vida no avanza tras la ruptura sentimental o que no te sientes bien sería recomendable acudir a un especialista.

¿Cuáles son los consejos para superar una ruptura sentimental?

No encerrarse en uno mismo

Tras un proceso de duelo se recomienda poder hablar con los demás y compartir el dolor sobre todo con la familia que han sido testigos de todo el proceso de la relación amorosa.

No te encierres en ti mismo ni trates de superar todo sin ayuda porque puede ser contraproducente. El apoyo de tu círculo íntimo te llevará a poder superar la situación.

Aceptar y gestionar el dolor

Sentir dolor y sufrimiento es normal ya que son claras señales de que hay un cambio. Las cosas comenzarán a ser diferentes, pero la solución no es la de bloquear activamente esos sentimientos.

Hay que aceptar las emociones negativas como algo necesario para poder culminar con éxito el proceso del duelo

Acepta el dolor.

Mirar hacia el futuro

Las primeras semanas son difíciles tras la ruptura, aparecerá la nostalgia y recuerdos contantes de la otra persona. Ante esto es importante que mires hacia adelante para avanzar.

Entender la ruptura

Uno de los pasos importantes para superar una ruptura es la de tener una explicación sobre los factores que desencadenaron la ruptura. Debes hacerlo sin poner énfasis en el aspecto moral.

Aceptar los hechos

Luego debes aceptar lo que ha ocurrido, se debe aceptar la voluntad de la otra persona y la propia con naturalidad. No intentes recuperarla a toda costa ni sentirse mal por no querer estar más con ella, dependiendo del caso.

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Cambio de hábitos

Cambia de hábitos para adquirir una vida más saludable. La actividad física ayuda desprenderse de los pensamientos intrusivos y combaten los síntomas de tipo depresivo y ansioso.

Tomarse un tiempo para uno mismo

Es importante pasar un tiempo a solas para encontrar el bienestar en uno mismo, en vez de buscar desesperadamente estímulos externos para no pensar en la expareja. No te aísles demasiado.

Acudir a un psicólogo especializado

Por último, si no te sientes bien debes acudir a un psicólogo especialista en rupturas para llevar a cabo un proceso de autoconocimiento y crecimiento personal.