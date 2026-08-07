¿Cómo aplicar el aceite de ricino en las cejas correctamente sin obstruir los poros de la piel?

Tener unas cejas pobladas, gruesas y bien definidas se puede conseguir con la aplicación de aceite de ricino, que para algunas personas forma parte principal de sus rutinas de belleza.

Se trata de un remedio natural conocido por ser el aliado preferido de las rutinas de belleza por tener una alta concentración de ácido ricinoleico, omega-9 y vitamina E.

Estos nutrientes no solo acondicionan el vello existente de raíz a puntas, sino que mejoran la circulación sanguínea en los folículos pilosos, promoviendo un aspecto mucho más denso y saludable de forma progresiva.

“Aprendimos demasiado": Los cocineros aplauden las clases del Chef Alberto Collarte en MasterChef 24/7 (VIDEO)

¿Cómo aplicar el aceite de ricino en las cejas correctamente?

Limpieza profunda previa

Lava tu rostro a la perfección con un limpiador suave para eliminar restos de maquillaje, protector solar o sebo acumulado. Aplicar el aceite sobre poros obstruidos sella las bacterias y causa granitos.

La regla de una sola gota

El error más común es el exceso de producto. Coloca una única gota sobre el dorso de tu mano; esa cantidad milimétrica es más que suficiente para dar cobertura a ambas cejas.

El aceite de ricino es un producto de belleza que mantiene las cejas sanas|Pexels: Artem Podrez

Usa las herramientas adecuadas

En lugar de emplear las yemas de los dedos, utiliza un cepillo tipo spoolie o un bastoncillo de algodón. Sumérgelo apenas en el aceite y retira el exceso antes de pasarlo por tus cejas.

Peinado e impregnación del folículo

Cepilla tus cejas primero a contrapelo para asegurarte de que el vello reciba el estímulo desde la base, y luego péinalas en su dirección natural.

Masaje localizado

Da ligeros toques circulares con la punta de tu dedo únicamente sobre el arco superciliar, evitando que el aceite se escurra hacia los párpados o la frente.

Así mantienes tus cejas tupidas con aceite de ricino|Pexels: juliane Monari

Retiro obligatorio por la mañana

No dejes el aceite de forma indefinida en tu piel. Al despertar, remueve los residuos por completo lavando tu rostro con agua tibia y tu limpiador facial diario para que los poros respiren durante el día.

Para eliminar cualquier riesgo de irritación dérmica, no compres cualquier presentación comercial. Mejor busca una etiqueta que diga aceite de ricino 100% puro, orgánico y prensado en frío.

