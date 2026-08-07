¡CONFIRMADO! Esta es la lista OFICIAL de todos los atletas que estarán en la décima temporada de Exatlón México

La espera finalmente terminó para los amantes del deporte y la adrenalina, ya que la décima temporada de Exatlón México ya calienta motores y la emoción no podría ser mayor, pues la producción ha revelado de manera oficial la lista de atletas que lo darán el todo por el todo en la nueva temporada de este emocionante reality. Entre leyendas consagradas que vuelven a reclamar su trono y rostros nuevos listos para hacer historia, esta edición promete mantenernos al borde del asiento en cada capítulo.

El equilibrio entre experiencia y juventud será el ingrediente principal de esta entrega, con dos escuadras dispuestas a entregarlo todo por el orgullo de sus colores.

Marea roja y fuerza azul: los equipos confirmados de Exatlon México

El Equipo Rojo regresa con una alineación verdaderamente imponente e imperdible, encabezada por campeones históricos y figuras de enorme fortaleza física y mental:

Aristeo Cázares

Pato Araujo

Heliud Pulido

Paco Franco

Jerry Lizárraga

Paulette Gallardo

Zudikey Rodríguez

Montse Mejía

Anahí

Por su parte, el Equipo Azul llega a la pantalla renovado, combinando la garra de sus figuras más queridas con un grupo de competidores decididos a romper los pronósticos:

Alexis Vargas

Adrián León

Fernando Vallejo

Erika Segura

Andrea Medina

Natasha Septién

David Juárez "La Bestia" Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Exatlón México (@exatlonmx)

¿Cuándo inicia la nueva temporada de Exatlón México 2026?