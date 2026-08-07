¡CONFIRMADO! Esta es la lista OFICIAL de todos los atletas que estarán en la décima temporada de Exatlón México
Cada vez está más cerca una de las entregas más intensas y emocionantes de Exatlón México.
La espera finalmente terminó para los amantes del deporte y la adrenalina, ya que la décima temporada de Exatlón México ya calienta motores y la emoción no podría ser mayor, pues la producción ha revelado de manera oficial la lista de atletas que lo darán el todo por el todo en la nueva temporada de este emocionante reality. Entre leyendas consagradas que vuelven a reclamar su trono y rostros nuevos listos para hacer historia, esta edición promete mantenernos al borde del asiento en cada capítulo.
El equilibrio entre experiencia y juventud será el ingrediente principal de esta entrega, con dos escuadras dispuestas a entregarlo todo por el orgullo de sus colores.
Marea roja y fuerza azul: los equipos confirmados de Exatlon México
El Equipo Rojo regresa con una alineación verdaderamente imponente e imperdible, encabezada por campeones históricos y figuras de enorme fortaleza física y mental:
- Aristeo Cázares
- Pato Araujo
- Heliud Pulido
- Paco Franco
- Jerry Lizárraga
- Paulette Gallardo
- Zudikey Rodríguez
- Montse Mejía
- Anahí
Por su parte, el Equipo Azul llega a la pantalla renovado, combinando la garra de sus figuras más queridas con un grupo de competidores decididos a romper los pronósticos:
- Alexis Vargas
- Adrián León
- Fernando Vallejo
- Erika Segura
- Andrea Medina
- Natasha Septién
David Juárez "La Bestia"
¿Cuándo inicia la nueva temporada de Exatlón México 2026?
Prepara la botana y reúne a la familia porque la cita para el estreno de Exatlón México 2026 ya tiene fecha y hora confirmadas. La nueva aventura comenzará el próximo lunes 24 de agosto a las 6:30 pm, con transmisión totalmente en vivo a través de la señal de Azteca Uno y en el sitio web oficial de Exatlón México. Prepárate para vivir semanas llenas de rendimiento, drama deportivo y mucha pasión. Y tú, ¿a qué equipo vas a apoyar este año? ¡Qué comiencen las apuestas!