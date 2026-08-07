¿Qué tribu gana la Inmunidad Grupal HOY, 07 de agosto, en Survivor México La Reliquia en Llamas?

Este viernes 07 de agosto se disputará la Inmunidad Grupal en Survivor México La Reliquia en Llamas y todo está listo para una nueva jornada de agotamiento extremo, emociones al límite y, claro, retos inesperados... ¿qué tribu recibirá de las manos de "Warrior" el codiciado Tótem?

¿Qué tribu gana la Inmunidad Grupal de Survivor México La Reliquia en Llamas?

No cabe duda de que los artefactos de Inmunidad -el Collar y el Tótem- son ampliamente ambicionados por los sobrevivientes en cada emisión de Survivor México La Reliquia en Llamas , pues les dan una amplia garantía a sus competidores; sin embargo, obtenerlos no es nada fácil.

De momento, los Halcones gozan de la protección del Tótem luego de ganarlo como Recompensa en uno de los juegos de "Warrior"; sin embargo, el destino de esta tribu podría cambiar luego de que Sebastián Yate se convirtiera de manera repentina en su líder.

Con la dinámica del Cambio de Líder que nos dejó a todos con la boca abierta , seguramente hubo mucho descontrol tanto en Halcones como en Jaguares que podría ser determinante para este viernes... ¡no te pierdas ni un detalle de lo que ocurra hoy en la disputa por la Inmunidad Grupal! ¿Quién se quedará con el Tótem que ahora está con Halcones?

¿Cuándo y dónde ver Survivor México La Reliquia en Llamas?

Survivor México La Reliquia en Llamas tiene transmisiones de lunes a viernes en un horario de 6:30 pm a 8:30 pm a través de la señal de Azteca UNO, en su sitio web oficial y en la plataforma de streaming Disney+, recuerda que es después de Acércate a Rocío, pero antes de MasterChef 24/7 para que la emoción no deje de continuar por la noche.

Survivor México La Reliquia en Llamas es conducido por Carlos Guerrero "Warrior" , quien guiará cada una de las pruebas que los participantes deban enfrentar. ¡No te pierdas todos los encuentros que se hagan!

LISTA ACTUAL de los sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas

El 11 de julio se dieron a conocer a los primeros 4 sobrevivientes que se internarán en las playas de Survivor, mientras que el 12 se revelaron 8 nombres más que, sin duda, causaron furor entre los fanáticos de lo extremo; al final, el lunes 20 de julio salieron a la luz los últimos cuatro sobrevivientes que se apuntaron a la aventura; ahora, con la salida de Azalia, Erick Castro, Bobby Larios y Rey Grupero la lista quedó así.

La lista COMPLETA ACTUALIZADA de los sobrevivientes es la siguiente: