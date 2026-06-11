Cómo peinar las cejas con laca

Las cejas en algunas ocasiones tienen algunos vellos rebeldes por lo que buscamos peinarlas de la mejor manera para que luzcan hermosas. En esta ocasión te vamos a contar cómo las puedes peinar con laca.

Si vas a utilizar este producto debes procurar no aplicar el spray directamente sobre el rostro. Lo que debes hacer es rociar el producto sobre un cepillo de cejas limpio (goupillón) para moldear el vello de forma controlada, logrando una fijación impecable, natural y libre de residuos blancos.

¿Cómo se deben peinar las cejas con laca?

Paso a paso para fijar tus cejas

Limpia la zona: Debes procurar que no quede ningún resto de base, polvo o grasa. Para ello utiliza un algodón y agua micelar.

Prepara el cepillo: Toma un goupillón limpio y pulveriza un poco de laca a unos 10 centímetros de distancia.

Impregna a contrapelo: El siguiente paso es peinar las cejas hacia abajo o hacia el sentido contrario de su crecimiento para distribuir bien el producto.

Diseña la forma: Peina inmediatamente hacia arriba y hacia afuera antes de que la laca se seque.

Usa un lápiz para definir la forma de la ceja.|(ESPECIAL/CANVA)

Efecto laminado (opcional): Luego puedes presionar suavemente los vellos contra la piel con el mango del cepillo o con la yema de tu dedo.

Limpia los bordes: Pasa un hisopo húmedo alrededor de la ceja para retirar cualquier exceso de laca en la piel.

Rellena al final: Si quedan huecos libres, utiliza un lápiz o sombra para cejas dibujando trazos finos.

Ventajas de usar laca

Es un producto de larga duración ya que soporta la transpiración y mantiene el vello intacto todo el día.

A diferencia con otros productos como los geles o el jabón, no deja parches blancos ni un acabado brilloso.

Por último, ayuda a dominar incluso a los vellos más gruesos y rebeldes.

Debes seguir estos pasos para poder obtener el resultado deseado y tus vellos queden en su lugar.