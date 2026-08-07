¿Quién es Zudikey Rodríguez, la leyenda Roja que regresa en la décima temporada de Exatlón México?

Las playas de Exatlón México se preparan para recibir de nueva cuenta a uno de los rostros más emblemáticos en la historia del reality. El anuncio del retorno de Zudikey Rodríguez se integrará a la nueva temporada de Exatlón México lo cual ha encendido la conversación entre los fanáticos de la escuadra roja, quienes recuerdan con nostalgia la entrega y velocidad que la atleta mexiquense demostró durante su debut en la segunda edición del programa.

Su regreso no solo promete elevar la vara competitiva en los circuitos, sino también saldar una cuenta pendiente tras aquella trágica lesión en el tobillo que la llevó a dejar la competencia.

¿Quién es Zudikey Rodríguez de Exaltón México?

Nacida el 14 de marzo en Valle de Bravo, Estado de México, Zudikey Rodríguez combinó desde muy joven el rigor del atletismo con una preparación académica y profesional integral, destacando como licenciada en Nutrición, Sargento Segundo del Ejército Mexicano, según la Asociación Mundial de Educadores de Vanguardia. Su talento en las pruebas de velocidad la llevó rápidamente a representar a la delegación mexicana en los escenarios internacionales más exigentes.

Entre sus mayores logros destaca la medalla de plata obtenida en los Juegos Panamericanos de 2007 dentro de la prueba de relevos 4x400 metros, año en el que también se colocó entre las ocho mejores del mundo en el Campeonato Mundial de Atletismo. Su disciplina la catapultó a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, consolidándola como una de las velocistas más destacadas del país.

En 2010, la mexiquense incursionó en los 400 metros con vallas, implantando récords nacionales y también se consagró en los Campeonatos Iberoamericanos. Su paso triunfal continuó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde cosechó múltiples preseas, incluyendo el oro en su disciplina y una destacada medalla de plata en la edición de Barranquilla 2018.

Con esta impresionante carta de presentación deportiva, la atleta regresa al reality para demostrar que su fuerza física, mental y espíritu combativo permanecen intactos.