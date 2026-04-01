Cómo aplicar blush “draping” si tienes cara redonda

El blush draping es una técnica de maquillaje que tuvo su auge en los años 70 y 80. Consiste en una aplicación generosa de rubor, que inicia desde la manzana de las mejillas y se extiende hasta las sienes.

Aunque la tendencia ha vuelto para esta primavera-verado 2026, no favorece a todos los rostros, siendo las caras redondas las más difíciles, ya que tiende a centrar la atención en los cachetes. Sin embargo, existe un truco para aplicarlo sin añadir volumen.

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Así debes hacer el blush drapin si tu cara es redonda

El blush draping tiene muchos beneficios, los principales son su efecto lifting, que estiliza y levanta las facciones, así como el esculpir el rostro de forma natural, y su versatilidad, ya que puede realizarse con polvos, cremas o productos en barra.

La técnica del blush draping convierte al rubor en el protagonista del maquillaje|Pinterest

Para maquillajr una cara redonda con esta técnica es necesario tomar en cuenta lo siguiente:

Elegir los tonos adecuados

Tradicionalmente, el draping se realiza con dos tonos de rubor de la misma familia de colores. Uno más oscuro o profundo para poder definir y hundir visualmente ciertas áreas, además de funcionar como contorno suave. Y el otro más claro y vibrante, para iluminar y dar volumen en los puntos altos del rostro.

El blush draping en rostros redondos ayuda a levantarlos si se aplica adecuadamente|Pinterest

Draping en caras redondas

Para poder contrarrestar la redondez, debes evitar aplicar rubor en las manzanas de las mejillas, ya que esto tiende a ensanchar más el rostro.

Es mejor que apliques el tono oscuro justo por debajo del hueso del pómulo, iniciando desde la altura de la oreja y difuminando hacie el centro, aunque deberás detenerte a unos dos dedos de distancia de la nariz para crear una línea diagonal que alargue visualmente el rostro.

Los rostros redondos deben evitar el draping tradicional y no aplicar blush en las manzanas de las mejillas|Pinterest

En el paso del tono claro, tendrás que aplicarlo justo encima del tono oscuro, sobre el hueso del pómulo y difuminarlo hacia las siedes, subiendo ligeramente hacia el arco de la ceja con la técnica "C", para elevar la mirada y las facciones.

Difuminado

Finalmente, enfócate en mezclar muy bien ambos tonos hacia arriba y hacia afuera, en dirección al crecimiento del cabello, así evitarás las líneas marcadas y crearás un efecto de estiramiento.