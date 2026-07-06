Cómo aplicar labial en labios maduros con efecto ‘blurred’ para que no se agriete: paso a paso

Conseguir unos labios con acabado blurred, ese efecto difuminado, suave y aterciopelado que tanto se ve en las tendencias de maquillaje también es posible en labios maduros. De acuerdo con Nyx, el secreto no está en aplicar más producto, sino en preparar correctamente la piel y elegir fórmulas que aporten hidratación. Así evitarás que el color marque las líneas de expresión o se cuartee con el paso de las horas. Sigue estas recomendaciones:

Pasó a paso para conseguir el efecto blurred perfecto en labios maduros

Si buscas un resultado elegante y favorecedor, deja de lado los labiales líquidos de acabado mate extremo y apuesta por barras cremosas, tintas hidratantes o bálsamos con color que mantengan los labios flexibles y luminosos.

