Cómo aplicar labial en labios maduros con efecto ‘blurred’ para que no se agriete: paso a paso
El truco no está en cambiar de labial, sino en la forma de aplicarlo. Con esta técnica lograrás unos labios más suaves, voluminosos y elegantes, sin que el color se cuartee ni marque las líneas de expresión.
Conseguir unos labios con acabado blurred, ese efecto difuminado, suave y aterciopelado que tanto se ve en las tendencias de maquillaje también es posible en labios maduros. De acuerdo con Nyx, el secreto no está en aplicar más producto, sino en preparar correctamente la piel y elegir fórmulas que aporten hidratación. Así evitarás que el color marque las líneas de expresión o se cuartee con el paso de las horas. Sigue estas recomendaciones:
Pasó a paso para conseguir el efecto blurred perfecto en labios maduros
Si buscas un resultado elegante y favorecedor, deja de lado los labiales líquidos de acabado mate extremo y apuesta por barras cremosas, tintas hidratantes o bálsamos con color que mantengan los labios flexibles y luminosos.
- Exfolia con suavidad para crear un lienzo uniforme. En los labios maduros las pequeñas pieles secas se hacen más evidentes, por lo que una exfoliación ligera marca la diferencia. Utiliza un exfoliante específico o masajea los labios con un paño húmedo o un cepillo de cerdas muy suaves durante unos segundos. El objetivo es alisar la superficie sin irritarla.
- Hidrata antes de aplicar cualquier color. Aplica un bálsamo labial nutritivo o un aceite para labios y déjalo actuar entre cinco y diez minutos. Este paso rellena visualmente las líneas finas y evita que el pigmento se adhiera a las zonas resecas. Antes de maquillarte, retira el exceso con un pañuelo para que el labial conserve una buena fijación.
- Crea una base que prolongue la duración. El delineador no solo sirve para marcar el contorno. Elige uno del mismo tono natural de tus labios o muy parecido al labial que usarás y rellena toda la superficie. Esta base ayuda a fijar el color, evita que se desplace hacia las líneas de expresión y aporta un acabado más uniforme.
- Aplica el labial a pequeños toques. En lugar de deslizar directamente la barra, toma un poco de producto con un pincel tipo lengua de gato o con la yema del dedo y deposítalo desde el centro de los labios hacia los extremos mediante ligeros golpecitos. Esta técnica crea un efecto mucho más natural y evita acumulaciones de producto.
- Difumina el contorno para lograr el efecto blurred. La clave de esta tendencia está en eliminar las líneas demasiado definidas. Con un dedo limpio o un hisopo de algodón, difumina suavemente los bordes para que el color se funda con la piel. El resultado es un acabado sofisticado, rejuvenecedor y mucho más favorecedor en labios maduros.
- Sella el maquillaje sin perder flexibilidad. Para aumentar la duración sin resecar los labios, coloca un pañuelo de papel de una sola capa sobre ellos y aplica una pequeña cantidad de polvo traslúcido con una brocha. Este truco fija el color, reduce el riesgo de que el labial migre hacia las arrugas del contorno y mantiene el acabado aterciopelado durante más tiempo.