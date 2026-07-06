Así puedes transformar las cajas de cereal en un organizador de documentos

Las cajas de cereal son un elemento que, al terminarse, suele desecharse a la basura, pero lo que pocos saben es que, debido a su forma y material, se pueden convertir en un gran organizador de documentos, ideal para tener en total orden los papeles importantes.

Noticias Ciudad Juárez del 30 de junio 2026

Para que lo puedas crear en casa, te detallaremos cómo puedes transformar esos desechos fácilmente, dándoles una mejor apariencia y usándolos en algo importante.

¿Cómo usar las cajas de cereal?

Transformar las cajas de cereal en un organizador de documentos es más fácil de lo que parece, ya que con ellas podemos transformar su apariencia. Para que lo logres, solamente deberás hacer los siguientes pasos:

Toma la caja de tu preferencia. Para evitar líneas y cortes irregulares, se recomienda con un plumón hacer las líneas del archivero. Con un cúter recortamos toda la línea sin la necesidad de desmoldar la caja. Hazlo con suavidad para no maltratar la caja. Por último, decoramos su parte exterior con pintura o papel de tu color preferido. Incluso, puedes añadirles pequeñas etiquetas para diferenciar su contenido y mantener el orden.

Si cuentas con varias cajas vacías, puedes pegarlos con un poco de silicón y crear un organizador con varios espacios disponibles, ideal para separar ciertos documentos o papeles importantes, para ello deberás añadir el adhesivo en las orillas y un poco en el centro, déjalo secar completamente antes de usarlo.

¿Qué manualidades puedo hacer con cajas de cereal?

Sorprendentemente, las cajas de cereal se pueden transformar en muchas cosas, debido a que es un material muy versátil que nos permite emplearlo en diversas manualidades. Dentro de las opciones que tenemos disponibles son:

Revisteros o archiveros.

Alhajeros o cajas organizadores.

Teatro de marionetas.

Separadores de libros.

Bolsas de regalo.

Para los amantes del dibujo es un gran material para dibujar con óleo pastel y otras técnicas.

Solamente debes cambiar su aspecto exterior, ya sea pintándolo, pegando papel de colores o stickers. Así que no desaproveches la oportunidad de crear el organizador de documentos, un accesorio que te permitirá tener en orden todos los documentos que tienes en casa.