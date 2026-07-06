Esta es la manera correcta de lavar los termos y eliminar todas las bacterias
Si tus termos tienen un mal olor, posiblemente no los laves correctamente. Te daremos la manera correcta de hacerlo para matar a todas las bacterias
Los termos son indispensables para varias personas, ya que es un aditamento especial en el que pueden transportar sus bebidas calientes o frías a diversos lugares; incluso hay modelos que tienen un cierre hermético, lo que permite que su contenido nunca se caiga.
Considerando que es un elemento ampliamente usado, es importante mantener una buena limpieza, con la finalidad de eliminar todas las bacterias. Por eso te detallaremos la manera correcta de lavar el envase.
¿Cómo limpiar los termos correctamente?
Es muy probable que en los termos se nos olvide limpiar ciertos espacios, generando que los microorganismos se logren propagar. Para que ya no dejes pasar ningún rincón, esta es la manera correcta de lavar el recipiente y eliminar todas las bacterias:
- Desarma cada una de las piezas, desde la tapa hasta cualquier pieza que se pueda desmoldar.
- En el envase lo llenamos de agua tibia; añade unas gotas de jabón líquido. Usa un cepillo especial para las botellas; esto nos ayudará a entrar a las superficies más profundas.
- Con un cepillo más pequeño, lava las tapas, enfocado en los pequeños espacios que haya entre ellas.
- Tip extra: Si por alguna razón tu recipiente alberga un mal olor, puedes añadirle 2 cucharadas de bicarbonato y una taza de agua caliente, dejamos reposar por 30 minutos y lavamos; es la mejor manera de eliminar el aroma desagradable.
@ingdetusalimentos 🛑 ¡Deja de usar tu termo sucio! 🦠🥤 ¿Sabías que un termo mal lavado puede ser un nido de bacterias, hongos e incluso moho? 🤢 Si no lo limpias bien, podrías estar bebiendo más que solo agua... ✅ Así debes limpiarlo correctamente: 🔹 Desarma todas las partes (tapa, popote, gomas). 🔹 Usa una esponja exclusiva para tu termo. 🔹 Lávalo diario con agua (puede ser caliente) y jabón. 🔹 1-2 veces por semana: Desinfecta con una solución de cloro (½ cucharadita por litro de agua) y deja actuar solo 2 minutos. 🔹 ¡No olvides secarlo bien antes de usarlo! ¡Y AHORA YA LO SABES! 👩🏻🔬🍓⚙️Comparte este video con quien necesite una limpieza urgente y cuéntame cada cuánto lavas tu termo #ingdetusalimentos #laingsetusalimentos #ingenieriaenalimentos #laingenieriadetusalimentos #MarianaZapien#yahorayalosabes #ciencia #Alimentos #learnontiktok #learnwithtiktok #datos #cocina #mitos #aprende #hacks #hacksdeciencia #datocientifico #instalearn #pollo #color #termos #limpieza #jabon ♬ sonido original - Ingdetusalimentos
¿Por qué mi termo huele mal?
Si por alguna razón tus termos tienen un mal aroma, puede deberse a la presencia de moho y residuos como la leche, el té o el café, por lo que es fundamental tener una buena higiene del elemento, ya que de esta manera vamos a eliminar todas las bacterias que pueda tener en su interior.
Otra razón por la que puede tener un aroma desagradable es cuando se guarda cerrado y con humedad; esta presencia de agua va a generar malos olores. Por eso, procura dejarlo secar completamente antes de guardarlo; después de lavar, colócalo boca abajo y sin la tapa para permitir una buena ventilación.
@ingdetusalimentos ¿Cómo lavar tu termo? (Si llevas semanas sin lavarlo🥴🦠) #termo #limpieza #kitchenhacks #aprendeentiktok #learnontiktok ♬ sonido original - Ingdetusalimentos