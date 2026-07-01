¿Cómo armar una maleta de mano para 15 días usando el método de organización militar?

Viajar ligero durante dos semanas enteras parece una misión imposible si te limitas al equipaje de mano permitido en la cabina del avión. El método militar para armar tu maleta ayuda a eliminar por completo el aire atrapado en las prendas y optimizar cada centímetro disponible.

Para los soldados que deben cargar todo su equipo en una sola mochila, la eficiencia es una necesidad operativa. De ahí parte el método de organización militar, que duplica la capacidad de cualquier maleta.

Al aplicar esta estricta disciplina de empaque, conseguirás espacio suficiente para 15 días de viaje en una sola maelta de mano, manteniendo tus pertenencias perfectamente ordenadas y libres de arrugas.

Así armas una maleta de mano en 15 días con el método militar

El también llamado Army Roll o Ranger Roll es un sistema que consiste en plegar y enrollar la ropa de manera tan firme que cada prensa se convierte en un cilindro denso, compacto y autónomo que no se desarma durante el trayecto.

Primero debes crear el bolsillo de seguridad, extendiendo la playera y doblando la sección inferior unos 5 a 10 centímetros hacia afuera.

Después, dobla las mangas y los costados de la prenda hacia adentro para formar un rectángulo simétrico largo.

Finalmente, enrolla de forma muy apretada desde el cuello hasta la base, y dale la vuelta al bolsillo inicial sobre el rollo para bloquearlo.

Esta es la forma adecuada de organización militar para que todo quepa en una maleta de mano|erik mclean

Además, se recomienda también diseñar un armario cápsula estratégico para que los 15 días de ropa quepan en un espacio redicido. Esto implica planificar los conjuntos que se utilizarán.

Las sugerencias generales apuntan a un par de zapatos en la maleta que sean versátiles y no estén pesados, aprovechando su interior para introducir rollos de calcetines o de ropa interior y así disminuir el volumen, de 5 a 7 camisas o plateras de telas ligeras y colores neutros que combinen entre sí, 3 pantalones o shorts de tonos oscuros que resistan mejor el uso y la suciedad.

La forma correcta de organizar una maleta con la técnica militar para ahorrar espacio|Pexels: Erik Mclean

Primero coloca la base pesada, acomodando los artículos rígidos cerca de la parte inferior de la maleta, luego alinea los rollos en vertical para poder ver todas tus opciones al abrir tu maleta.

