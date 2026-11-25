La organización del hogar es fundamental y es algo que debemos hacer durante todo el año, por lo que la limpieza forma parte de estas actividades, pero que suele estar expuesta a posibles problemas. Uno de los principales enemigos de todos durante el invierno es la humedad, que aparecerá por diversos motivos, y que si no se trata a tiempo, es probable que empiecen a caer restos de concretos. Por este motivo, es que los albañiles compartieron el método para arreglar las paredes con humedad.

La humedad, sin dudas, es uno de los principales problemas a los que nos exponemos durante el invierno, teniendo en cuenta que al llegar el frío y las bajas temperaturas, comenzaremos a cerrar puertas, ventanas, encender la calefacción; lo que generará un ambiente propicio para la aparición de la humedad, como así también del moho. Esto puede impregnarse en las paredes e influirá en la pintura y la estructura.

Cuántos tipos de humedad hay

Por otro lado, hay que decir que hay tipos de humedad, entre las que se encuentra la que se produce por filtración que es cuando el agua procedente del exterior consigue atravesar una superficie por una impermeabilización deficiente; por condensación que aparece cuando el vapor de agua generado en el interior procede de actividades diarias como ducharse, cocinar o tender la ropa; y la humedad por capilaridad que es cuando el agua del suelo asciende por los muros a través de pequeños poros. Y para eso, lo mejor es el consejo que dieron algunos albañiles.

Los albañiles expertos aconsejaron que para poder eliminar la humedad de las paredes, no es necesario acudir a especialistas, sino que puede hacerse en casa sin la necesidad de gastar dinero y que consiste en un proceso de saneamiento, sellado y acabado.

Paso a paso para eliminar la humedad, según albañiles