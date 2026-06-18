¡Prepara un cremoso de aguacate para acompañar tus tacos de camarón al estilo MasterChef 24/7! El PASO a PASO

Esta semana en MasterChef 24/7, el Chef Diego Niño dedicó una de sus clases y el reto exprés de este jueves 18 de junio del 2026 a la elaboración de tacos con tortillas de harina , un platillo que bien hecho, con la carne jugosa y con los complementos ideales puede resultar un manjar... ¡él sugirió acompañarlos de nopales, una salsita tatemada y un cremoso de aguacate que puedes hacer en minutos!

¿Cómo hacer el cremoso de aguacate para tus tacos al estilo MasterChef 24/7?

A diferencia de otros dips que son ricos en grasas saturadas, el cremoso de aguacate es una opción más saludable, ligera y muy sabrosa con la que puedes complementar tus tacos o botanas sin sacrificar el sazón y con sólo 5 minutos de tiempo; sólo necesitas estos ingredientes:

Dos aguacates maduros medianos.

maduros medianos. Media taza de yogurt griego natural sin azúcar para la opción light, pero también puedes usar mayonesa o crema de leche.

griego natural sin azúcar para la opción light, pero también puedes usar mayonesa o de leche. El jugo de un limón o lima .

o . Un diente de ajo pequeño.

pequeño. Un manojo pequeño de cilantro fresco.

fresco. Un cucharada de aceite de oliva (opcional).

(opcional). Sal y pimienta al gusto.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EL CREMOSO DE AGUACATE:

Preparar el aguacate: Corta tus aguacates por la mitad, retira el hueso y saca la pulpa con una cuchara, colocándola en el vaso de la licuadora o procesador de alimentos.

Corta tus aguacates por la mitad, retira el hueso y saca la pulpa con una cuchara, colocándola en el vaso de la licuadora o procesador de alimentos. Agregar los ingredientes: Añade a tu licuadora el yogurt griego o crema, el jugo de limón, el ajo pelado, el cilantro fresco, la sal y la pimienta.

Añade a tu licuadora el yogurt griego o crema, el jugo de limón, el ajo pelado, el cilantro fresco, la sal y la pimienta. Licuar: Procesa todo a velocidad media durante unos 40-50 segundos hasta obtener una mezcla suave, sedosa y homogénea. Si la notas muy espesa, puedes agregar una cucharada de agua o leche para aligerarla hasta dar con tu textura ideal.

Procesa todo a velocidad media durante unos 40-50 segundos hasta obtener una mezcla suave, sedosa y homogénea. Si la notas muy espesa, puedes agregar una cucharada de agua o leche para aligerarla hasta dar con tu textura ideal. Servir: Prueba y ajusta la sal si es necesario. Pasa tu cremoso a un tazón y disfruta al instante.

Como ves, hacer crema de aguacate es rápido y muy sencillo... ¡estamos seguros de que esta receta te hará brillar en la cocina o en tus reuniones!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?