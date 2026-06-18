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¡Prepara un cremoso de aguacate para acompañar tus tacos de camarón al estilo MasterChef 24/7! El PASO a PASO

Si las clases del Chef Diego Niño sobre tacos con tortilla de harina te despertaron el antojo, acá te decimos cómo preparar este complemento

Prepara un cremoso de aguacate PASO a PASO para acompañar tus tacos de camarón.
El cremoso de aguacate puede usarse como dip para botana o como salsa para tus tacos. |ESPECIAL/PIXABAY

Escrito por: Judith Martínez | DR

Esta semana en MasterChef 24/7, el Chef Diego Niño dedicó una de sus clases y el reto exprés de este jueves 18 de junio del 2026 a la elaboración de tacos con tortillas de harina, un platillo que bien hecho, con la carne jugosa y con los complementos ideales puede resultar un manjar... ¡él sugirió acompañarlos de nopales, una salsita tatemada y un cremoso de aguacate que puedes hacer en minutos!

¿Cómo hacer el cremoso de aguacate para tus tacos al estilo MasterChef 24/7?

A diferencia de otros dips que son ricos en grasas saturadas, el cremoso de aguacate es una opción más saludable, ligera y muy sabrosa con la que puedes complementar tus tacos o botanas sin sacrificar el sazón y con sólo 5 minutos de tiempo; sólo necesitas estos ingredientes:

  • Dos aguacates maduros medianos.
  • Media taza de yogurt griego natural sin azúcar para la opción light, pero también puedes usar mayonesa o crema de leche.
  • El jugo de un limón o lima.
  • Un diente de ajo pequeño.
  • Un manojo pequeño de cilantro fresco.
  • Un cucharada de aceite de oliva (opcional).
  • Sal y pimienta al gusto.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EL CREMOSO DE AGUACATE:

  • Preparar el aguacate: Corta tus aguacates por la mitad, retira el hueso y saca la pulpa con una cuchara, colocándola en el vaso de la licuadora o procesador de alimentos. 
  • Agregar los ingredientes: Añade a tu licuadora el yogurt griego o crema, el jugo de limón, el ajo pelado, el cilantro fresco, la sal y la pimienta. 
  • Licuar: Procesa todo a velocidad media durante unos 40-50 segundos hasta obtener una mezcla suave, sedosa y homogénea. Si la notas muy espesa, puedes agregar una cucharada de agua o leche para aligerarla hasta dar con tu textura ideal. 
  • Servir: Prueba y ajusta la sal si es necesario. Pasa tu cremoso a un tazón y disfruta al instante.

Como ves, hacer crema de aguacate es rápido y muy sencillo... ¡estamos seguros de que esta receta te hará brillar en la cocina o en tus reuniones!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces podrás sintonizar la transmisión desde Disney+ y por tiempo limitado en el sitio web oficial de Azteca UNO totalmente gratis; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.

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