Así es el skincare que usan en Corea para poder lucir una piel perfecta y libre de imperfecciones

En Corea se han destacado por la rutina de skincare que usan, logrando tener una piel perfecta y libre de imperfecciones que perjudiquen su aspecto. Básicamente, no se trata de las marcas que usa, sino de la rutina y el tipo de productos que se aplican.

¡Irresistibles! Checa esta pasarela de perritos con playeras de futbol

Para que lo puedas implementar en el cuidado de tu cutis, te detallaremos cuáles son los productos que se aplican las coreanas para tener un rostro hermoso y liso.

¿Cuál es la rutina de skincare coreana?

Recordemos que, para las mujeres coreanas, no importa la marca; es fundamental el tipo de productos que se emplean para proteger, hidratar y fortalecer su cutis. Por eso dentro de su rutina de skincare en Corea emplean los siguientes productos para lucir una piel perfecta y libre de imperfecciones:

Doble limpieza: Uno en base aceite y otro acuoso, características que te ayudarán a eliminar todas las impurezas que tengas.

Tónico hidratante: Equilibra el pH de la piel, además de generar una base húmeda.

Exfoliación: Recuerda que deben ser fórmulas suaves para eliminar las células muertas sin dañar la piel.

Hidratación a profundidad: Repara la barrera cutánea; puede ser un sérum iluminador.

Aceite facial: Es el paso final, ya que busca sellar la hidratación que se aplicó previamente.

Protector solar: Indispensable en el cuidado de la piel para que los rayos del sol no afecten su textura y favorezcan el envejecimiento.

¿Cuándo debo hacerme el skincare?

Para observar cambios importantes en tu rostro en la aplicación del skincare, es necesaria la constancia para que puedas mantener una piel perfecta y libre de imperfecciones. Lo recomendado es hacerlo día y noche los 7 días de la semana, pero es importante que tengas cuidado con algunos productos; algunos son solamente recomendados en las noches o para el día.

Otro punto importante a considerar, al seguir la rutina que se tiene en Corea, es que apliquemos productos que sean adecuados para nuestro tipo de piel (grasa, seca o mixta), para que puedas observar cambios visibles.