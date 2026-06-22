Estos son todos los invitados en MasterChef 24/7 este domingo 21 de junio

La cocina más famosa de México se viste de gala y nostalgia para celebrar una de las fechas más emotivas del año. En una emisión especial que promete despertar risas, lágrimas y mucha competencia, el Mundo MasterChef 24/7 festejará el Día del Padre tirando la casa por la ventana. La producción ha decidido reunir a tres de las figuras más queridas y emblemáticas de temporadas pasadas.

Los invitados de honor traen consigo historias de esfuerzo, carisma y un sazón inconfundible. El primero en ponerse el delantal es el siempre polémico y divertido exárbitro Paco Chacón, quien llega acompañado de su hija para demostrar que su disciplina sigue intacta desde aquella edición Celebrity 2021.

Por otra parte, el irreverente Rey Grupero, una de las almas de la temporada Celebrity 2024, pisará de nuevo las estaciones junto a su hijo, inyectando esa energía única y caótica que tanto lo caracteriza.

Finalmente, el toque de alta escuela lo pondrá Ismael Zhu, el entrañable "Chino" y ganador de MasterChef 2018, quien cocinará hombro con hombro al lado de su papá.

Los capitanes invitados en MasterChef 24/7 este 21 de junio

La dinámica de esta noche no será un simple homenaje de abrazos y felicitaciones, ya que los tres invitados especiales asumirán la enorme responsabilidad de convertirse en los capitanes de los tres equipos de la jornada. Para vigilar que los platos estén a la altura de esta celebración y que las técnicas sean impecables, el reto contará con la mirada fija de los cuatro Maestros del Fuego de Mundo MasterChef , quienes guiarán y evaluarán cada entrega con su exigencia habitual.

Entre sartenes calientes, consejos generacionales y el orgullo familiar en juego, esta gala especial de domingo promete demostrar que el amor filial es el ingrediente secreto que todo plato de campeonato necesita.

Esta gala será crucial pues marcará el final de una era, ya que a partir de ahora, el nivel de exigencia será mayor, así que los conociners deberán comenzar a esforzarse todavía más para permanecer dentro de la cocina más famosa de México.