¡Última hora! Ingresan dos nuevos cocineros a MasterChef 24/7 ¿quiénes son los nuevos participantes?

La cocina más famosa de México está en constante cambio, y en esta ocasión la sorpresa dio un giro inesperado para todos. Claudia Lizaldi fue la encargada de dar la bienvenida a dos nuevos participantes que llegan con la intención de demostrar su talento culinario, aprender lo máximo posible y dejar huella en la cocina más famosa del país, ahora convertida en una verdadera universidad culinaria.

La competencia no se detiene y cada semana trae nuevas emociones, retos y decisiones que ponen a prueba no solo las habilidades en la cocina, sino también la convivencia y la resistencia de cada participante.

MasterChef 24/7 | Comienza el Domingo de Eliminación con invitados de lujo

¿Quiénes son los dos nuevos participantes de MasterChef 24/7?

Los nuevos cocineros que se integran a la competencia son:

Perro del Mal (Ismael) Nora (Noradinah)

Ambos llegan con entusiasmo, energía y muchas ganas de demostrar que la cocina es parte fundamental de su vida. Aunque su ingreso no ocurre al mismo tiempo, deberán adaptarse rápidamente al ritmo del programa, ponerse al corriente con las clases y convivir con los cocineros que ya llevan semanas dentro de la competencia.

¿Cómo es la semana en MasterChef 24/7?

La dinámica semanal dentro de MasterChef 24/7 siempre está llena de sorpresas. Nada permanece estático, y cada día representa un nuevo reto.

Los lunes se vive el Pin del Chef, donde se toman decisiones importantes dentro de la competencia. Los martes llegan los retos de beneficio y castigo, mientras que los miércoles se realizan pruebas por equipos.

Los jueves son de delantales negros, donde algunos participantes quedan en riesgo, y los viernes se juega la salvación. Finalmente, el domingo llega el momento más esperado: la eliminación.

Sin embargo, en el formato 24/7 la competencia nunca se detiene. Se muestra el día a día de los cocineros, permitiendo ver su lado más humano, sus emociones, su esfuerzo y todo lo que viven dentro y fuera de la cocina más exigente del país.