Esta fue la emotiva sorpresa que recibió Luis este domingo 21 de junio en MasterChef 24/7

La gala de eliminación en MasterChef 24/7 suele estar cargada de nerviosismo y sorpresas inimaginables por lo que la noche de este domingo 21 de junio no fue la excepción. En medio de la tensión por conocer el destino de los delantales negros, Luis se convirtió en el protagonista de un torbellino de emociones que comenzó con una misteriosa petición y terminó con uno de los reencuentros más conmovedores de la temporada.

Esta noche, se transmitió un video en el que Luis explicó que creció sintiendo la falta de su padre, de quien relató que no tuvo la mejor figura paterna y siempre sintió que le hizo falta su aprobación y cariño.

Después, Claudia Lizaldi se acercó al cocinero con una indicación inusual: dejar su estación por un momento y trasladarse de inmediato al mercado de MasterChef, por lo que Luis inició un recorrido que pronto se transformó en un viaje hacia sus raíces más profundas.

Luis recibe la visita de su mamá en MasterChef 24/7

Al llegar, su mamá ya lo esperaba y no tardaron en darse un abrazo eterno que conmovió a los seguidores e integrantes de la cocina más famosa de México. Más adelante, la madre del cocinero le entregó un pastel, el cual le dijo que era porque hace un año, Luis le había comprado un pastel a su padre para celebrarlo, y Claudia agregó que cada persona hace lo mejor que puede cuando se trata de cuidar y educar a los hijos.

Tras el emotivo reencuentro, el participante tuvo que volver a ponerse el chip de competencia, recordando que su cabeza pende de un hilo muy delgado. A diferencia de sus compañeros nominados, Luis se encuentra en una desventaja ya que no podrá ser salvado por los votos del público. Esto se debe a la estrategia de Diego , quien al poseer el cotizado "pin del chef", decidió anularle cualquier salvación digital.

Con el apoyo popular fuera de sus seguidores y el delantal negro bien puesto, Luis no tiene más escudo que su propio talento.

