La verdadera razón por la que María deja la cocina de MasterChef 24/7 hoy 21 de junio del 2026

Durante la transmisión de esta noche 21 de junio de Domingo de Eliminación nuestra querida conductora Claudia Lizaldi dio detalles sobre la ausencia de una de las participantes, María, quien ha estado ausente durante estos días dentro de la cocina más famosa de México.

Hoy se anunció la salida de María durante la primera etapa de MasterChef 24/7, este escenario era uno de los más cuestionados por el público después de que la concursante desapareciera de las clases, de los retos y la convivencia dentro del mundo de MasterChef 24/7. Su ausencia despertó todo tipo de teorías entre sus compañeros e incluso señalaron que la extrañaban.

¿Por qué salió María de MasterChef 24/7?

La situación de María comenzó después del intenso reto del miércoles de Batallas por Equipo, donde fungió como capitana y no logró obtener los resultados que ella deseaba, pues su equipo rojo fue de los que no mostraron platillos de primer nivel a lo que exige la competencia.

Tras regresar al mundo de MasterChef 24/7 la participante atravesó por presión de la competencia y desgaste emocional lo que derivaron en un malestar que obligó a la participante a recibir atención médica.

Durante los días posteriores María no participó en las clases ni en algunos retos como el jueves de Delantales Negros, sin embargo, la producción reveló que la cocinera había atravesado por un problema de salud que la mantenía bajo observación médica, esta situación generó preocupación tanto en sus compañeros como seguidores del público quienes desconocían si podría regresar.

Hoy las dudas han sido aclaradas, pues Claudia Lizaldi le dio paso a María para aclarar su situación, una vez que ingresó, la cocinera reveló que deja la competencia debido a recomendaciones médicas: "quisiera agradecerle a los grandes jueces que tuve, sus palabras duras me sirvieron para impulsarme".

Fueron las palabras que dio María, asimimso, le dio gracias a los Maestros del Fuego,"me voy a llevar su escencia y su pasión por la comida". Asimismo, se despidió de sus compañeros e indicó que espera verlos pronto. Este 21 de junio se despide una concursante que atrapó el cariño de los televidentes y de varios participantes.

Así fue la participación de María en MasterChef 24/7

María del Carmen Ramos Calderón fue una de las concursantes que rápidamente logró conectar con el público gracias a su historia de vida y a su pasión por la cocina. Desde el inicio de la temporada consiguió el delantal blanco y demostró su talento con platillos inspirados en recetas familiares.