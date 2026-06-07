Este es el mejor horario para despertar a los 60 años, según los expertos

Conforme envejecemos, es usual que podamos presenciar ciertos cambios en nuestro descanso, situación importante que debemos considerar para tener un buen descanso. A partir de los 60 años, es importante mantener una rutina estable para despertar y dormir.

Para que comiences a incorporar en tu vida, te detallaremos cuál es el mejor horario para levantarse, empleando la opinión de los expertos al respecto, datos fundamentales para tener un descanso reparador a la mañana siguiente.

¿A qué hora debería acostarse una persona de 60 años?

La Biblioteca Nacional de Medicina explica que con el envejecimiento presenciamos cambios en los patrones de descanso, presentando dificultades al dormir, ya que con frecuencia te levantas por la noche o más temprano de lo normal.

Los expertos de la National Sleep Foundation declaran que, a partir de los 60 años, se recomienda dormir un mínimo de 7 a 8 horas, con la finalidad de tener un buen funcionamiento físico y de nuestra mente.

Por lo tanto, el mejor horario para dormir sería a las 10 u 11, con la finalidad de poder despertar a las 7 de la mañana aproximadamente. De esta manera lograremos regular nuestro reloj biológico, logrando levantarnos y dormir a la misma hora sin la necesidad de marcar un horario físico.

@drmarceloblacutt ¿Las personas mayores deben dormir menos que los jóvenes? NO ♬ Creativity First - DHDMusic

¿Cómo dormir bien después de los 60 años?

La Biblioteca Nacional de Medicina explica que, en el envejecimiento, para ciertas personas puede resultar difícil conciliar el sueño, afectando notablemente la hora en que suelen despertar, logrando que no puedas levantarte en el mejor horario del día. Para estimular el descanso a los 60 años, los expertos recomiendan lo siguiente:

No duermas por las tardes.

Antes de ir a la cama, toma un refrigerio suave; puede ser leche tibia para mejorar tu somnolencia.

Antes de dormir, evita el uso de la televisión, de los celulares, tabletas o computadoras, ya que su luz puede perjudicarte.

Evita estimulantes, ya sea la cafeína, durante unas 4 horas antes de dormir.

Si haciendo lo anterior y manteniendo un horario de descanso, observamos que no hay cambio, puedes solicitar el apoyo de un médico para atender mejor la situación.